'ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆସିନଥିଲି...' ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାନୀଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ, ସେୟାର କଲେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି
ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର 30ବର୍ଷ ପୁରିଲା । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇମୋସନାଲ୍ ନୋଟ୍ ସହ ସେୟାର କଲେ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 1:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମର୍ଦାନୀ 3" ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ରାନୀ । ଏଥିସହ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ରାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ୟାରିଅରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରାଜା କି ଆୟେଗି ବାରାତ"କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହ ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହ ଫିଲ୍ମରେ ଆସି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ନର୍ଭସକୁ ବହନ କରନ୍ତି, ଆଶା କରି ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିପରି କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ବିନା ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାର କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା ବିନା ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏହା ମୁଁ ପିଛା କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା । ଏହା ଏପରି କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ପାଇଗଲା । ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କହେ ଯେ ଦର୍ଶକ ତୁମକୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।'
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋତେ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ।'' ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି, ତାହା "ବଣ୍ଟି ଔର ବବଲି", "ନୋ ୱାନ୍ କିଲଡ୍ ଜେସିକା" କିମ୍ବା "ମର୍ଦାନୀ" ହେଉ । ସିନେମାରେ ଭାବନାକୁ ଜମା କରିବାର ଏକ ଅଜବ ଉପାୟ ଅଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଧୀର କରିନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲା । "ହିଚକି" ଏବଂ "ମିସେସ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ ଭର୍ସେସ ନରୱେ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସତ୍ୟର ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥିଲା । ରାନୀ 2025 ମସିହାରେ "ମିସେସ ଚାଟାର୍ଜୀ..." ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗଭୀର ନମ୍ରତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସଫଳ ସିନେମା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରାୟ ଭୂମିକାରେ ରାନୀଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, 'ମର୍ଦାନୀ 3' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ
"ମର୍ଦାନୀ 3" ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ରାନୀ । ଯାହା ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭୀକ ପୋଲିସ ମହିଳା ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, "ମର୍ଦାନୀ" ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଯାହା 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ