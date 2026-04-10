ଝିଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ରଣଦୀପ-ଲିନ୍, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା
ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ନିଓମିକା ହୁଡା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 12:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିନ ଲୈସରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପିତାମାତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଲିନ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏବଂ ଲିନଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ମାସର ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଚେହେରା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ନିଓମିକା ହୁଡା ରଖିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲିନ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ଲିନ୍ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଓମିକାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରଣଦୀପ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଦୁନିଆର ଏକ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର । ନିଓମିକା ହୁଡା । ରଣଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଓମିକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ସୀମାହୀନ ।
ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା
କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଡେଟ୍ ପରେ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ରଣଦୀପ ହୁଡା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ରଣଦୀପ ତାଙ୍କଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଲିନ୍ ଲୈସରମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ହୁଡା ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜିର ଦିନ)ରେ ୨୦୨୩ରେ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୈତେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟାରିକମ୍, ଉମ୍ରିକା, ରଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଜାନେ ଜାନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାପା ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ
ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜାଟ' (୨୦୨୫) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ