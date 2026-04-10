ଝିଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ରଣଦୀପ-ଲିନ୍, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା

ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ନିଓମିକା ହୁଡା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ...

RANDEEP HOODA DAUGHTER NAME NYOMICA
ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ନିଓମିକା ହୁଡା
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 12:36 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିନ ଲୈସରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପିତାମାତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଲିନ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏବଂ ଲିନଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ମାସର ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଚେହେରା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ନିଓମିକା ହୁଡା ରଖିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲିନ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ଲିନ୍ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଓମିକାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରଣଦୀପ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଦୁନିଆର ଏକ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର । ନିଓମିକା ହୁଡା । ରଣଦୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଓମିକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆକାଶ ପରି ସୀମାହୀନ ।


ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଡେଟ୍‌ ପରେ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ରଣଦୀପ ହୁଡା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ରଣଦୀପ ତାଙ୍କଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଲିନ୍ ଲୈସରମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ହୁଡା ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜିର ଦିନ)ରେ ୨୦୨୩ରେ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୈତେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଲିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲିନ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍‌ ଶାନ୍ତି ଓମ୍‌ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟାରିକମ୍, ଉମ୍ରିକା, ରଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଜାନେ ଜାନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜାଟ' (୨୦୨୫) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

