ବାପା ହେବେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ

ଆଜି ରଣଦୀପ ହୁଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବ କୁନି ଅତିଥି ।

randeep hooda lin laishram announce first pregnancy
randeep hooda lin laishram announce first pregnancy (photo: IANS)
Published : November 29, 2025 at 1:31 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 29)ରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିନ ଲୈସରମଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଚି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଖୁସି ଖବର

ରଣଦୀପ ହୁଡା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିନଙ୍କ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଦମ୍ପତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହସିକତା, ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛି ।" ସେ ଏକ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଯୋଡିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେବେ ପିତାମାତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଡେଟ୍‌ ପରେ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ରଣଦୀପ ହୁଡା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ରଣଦୀପ ତାଙ୍କଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଲିନ୍ ଲୈସରମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ହୁଡା ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜିର ଦିନ)ରେ ୨୦୨୩ରେ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୈତେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଲିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲିନ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍‌ ଶାନ୍ତି ଓମ୍‌ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟାରିକମ୍, ଉମ୍ରିକା, ରଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଜାନେ ଜାନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜାଟ' (୨୦୨୫) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

