ବାପା ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ
ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡା । ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ । ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
Published : March 11, 2026 at 10:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି । ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ରଣଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି ରଣଦୀପ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 10)ରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ରଣଦୀପ ହୁଡା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦାଦା ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆଜି, ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହୋଇଥିବାରୁ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାପା । ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲିନ୍, ମୋତେ ଜଣେ ବାପା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭଲପାଇବା ।"
ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ, ରଣଦୀପଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ହାତର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା
କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଡେଟ୍ ପରେ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ରଣଦୀପ ହୁଡା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ରଣଦୀପ ତାଙ୍କଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଲିନ୍ ଲୈସରମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ହୁଡା ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜିର ଦିନ)ରେ ୨୦୨୩ରେ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୈତେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟାରିକମ୍, ଉମ୍ରିକା, ରଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଜାନେ ଜାନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜାଟ' (୨୦୨୫) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
