ବାପା ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ

ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ହେଲେ ରଣଦୀପ ହୁଡା । ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲିନ ଲୈସରମ । ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

Published : March 11, 2026 at 10:11 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି । ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ରଣଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି ରଣଦୀପ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 10)ରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ରଣଦୀପ ହୁଡା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦାଦା ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆଜି, ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହୋଇଥିବାରୁ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାପା । ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଲିନ୍, ମୋତେ ଜଣେ ବାପା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭଲପାଇବା ।"

ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ, ରଣଦୀପଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ହାତର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଡେଟ୍‌ ପରେ ଲିନ୍ ଲୈସରମ ରଣଦୀପ ହୁଡା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ରଣଦୀପ ତାଙ୍କଠୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସାନ ଲିନ୍ ଲୈସରମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ହୁଡା ୨୯ ନଭେମ୍ବର (ଆଜିର ଦିନ)ରେ ୨୦୨୩ରେ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୈତେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ରଣଦୀପ ଏକାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଲିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲିନ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଓମ୍‌ ଶାନ୍ତି ଓମ୍‌ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ମ୍ୟାରିକମ୍, ଉମ୍ରିକା, ରଙ୍ଗୁନ ଏବଂ ଜାନେ ଜାନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଅପରେସନ୍ ଖୁକ୍ରି' ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଏହି ସେନାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଦୀପ ହୁଡାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜାଟ' (୨୦୨୫) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

