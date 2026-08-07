59 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ରାମାୟଣ', ଅବତାର: ଦ ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟର, RRR, ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ପକାଇବ ପଛରେ
ରାମାୟଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 59,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସହ ଭାଙ୍ଗିବ ରେକର୍ଡ ।ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପହଞ୍ଚରେ ଅବତାର: ଦ ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟର, RRR ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ପଛରେ ପକାଇବ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ପୌରାଣିକ ମହାକାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫିଲ୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ ସହ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ।
SONY PICTURES TO DISTRIBUTE 'RAMAYANA' ACROSS 50,000 SCREENS IN INTERNATIONAL MARKETS – *ENGLISH* TRAILER UNVEILED... #SonyPictures will distribute #Ramayana internationally across 50,000 screens – marking a landmark global rollout for an #Indian film.— taran adarsh (@taran_adarsh) August 6, 2026
A giant leap towards… pic.twitter.com/yfDfL5HSpx
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଣ୍ଟନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସୋନି ପିକଚର୍ସ ବିଦେଶରେ 50,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ରାମାୟଣ: ଭାଗ 1 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 9,000 ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 59,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
RRR, ପୁଷ୍ପା 2 ଭଳି ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇବ
ଯଦି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ରାମାୟଣ ଭାରତର କିଛି ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ସହଜରେ ପଛରେ ପକାଇଦେବ । ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ RRR ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 10,000-11,000 ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା 2: ଦ ରୁଲ୍, ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 12,000-13,000 ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ 10,000 ରୁ କମ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ତୁଳନାରେ, 59,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲେ ରାମାୟଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଲିଗରେ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତିଲାଭ ରଣନୀତିକୁ ଜେମ୍ସ କ୍ୟାମେରନଙ୍କ ଅବତାର: ଦ ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ହଲିଉଡ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 52,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଖୋଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 2.3 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଯଦି ରାମାୟଣ ୫୯,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ୱ ଥିଏଟର ପହଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବତାର: ଦି ୱେ ଅଫ୍ ୱାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ତଥାପି, ଏହି ତୁଳନା କେବଳ ସ୍କ୍ରିନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍-ଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ IMAX ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଫିଲ୍ମଟି DNEGର AI-ଚାଳିତ ଲିପ୍-ସିଙ୍କ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମା AI ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଲିପ୍ ଗତିକୁ ଡବ୍ ସଂଳାପ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେଖାଯାଏ । ନିର୍ମାତାମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଟ୍ରେଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଳାପକୁ ଡବ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ AI ସେମାନଙ୍କର ଲିପ୍ ଗତିକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିଥିଲା । ରାମାୟଣର ଟ୍ରେଲର 30 ଜୁଲାଇରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର ସିନ୍, ସ୍କେଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ ଭାବରେ କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସୀତା ଏବଂ କୈକେୟୀ ଭଳି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପୋଷାକ ଉପରେ ବିତର୍କ କରିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ, ନିର୍ମାତା ଏକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ।
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ
ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇ ଭାଗ ରୂପାନ୍ତର । ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା, ଯଶ ରାବଣ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦୁବେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଦିନାଥ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ହାନ୍ସ ଜିମର ଏବଂ ଏ ଆର ରେହମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାଏ ନୋରିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି । IMAX ପାଇଁ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା "ରାମାୟଣ: ଭାଗ ୧" ୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ ଭାଗ ୨ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ