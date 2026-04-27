ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କଲେ ରଣବୀର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହସିହସି ବେଦମ ହେବେ
ହଠାତ ରଣବୀରଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ପଛର କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : April 27, 2026 at 12:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ରଏ କୁରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କଲେ ରଣବୀର କପୁର । ରଣବୀରଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନ ସ୍କ୍ରିନ କେମେଷ୍ଟ୍ରୀ କାହାକୁ ବା ଅଛପା । ଏପରିକି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଉଭୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ । ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ୟେ ଜବାନୀ ହୈ ଦିବାନୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ ରଣବୀରଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ପଛର କାରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ ।
କାହିଁକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କଲେ ରଣବୀର ?
ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁହେଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାବେଳେ ମିଡିଆ ସହ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ । ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିଥିଲେ । ସବୁବେଳେ ମଜାକିଆ ମୁଡ୍ରେ ରହୁଥିବା ରଣବୀରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।
Bunny and Avi #RanbirKapoor #AdityaRoyKapur pic.twitter.com/qx9SZBXMrR— RK 🏹 (@_RK88Varun_) April 25, 2026
ରଣବୀର କହିଥିଲେ ‘‘ନହିଁ ଇସକେ ସାଥ ନହିଁ, ୟୈ ବହତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହୈ’’ (ନା, ଆଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ, ଇଏ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍) । ହସିହସି ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇବାର ବାହାନା କରିଥିଲେ ରଣବୀର । ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଉଭୟଙ୍କ ଅଫ ସ୍କ୍ରିନ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ କହୁଛନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ ‘କ୍ୟୁଟ’ ଓ ‘ପ୍ୟୋର ନୋଷ୍ଟାଲଜିଆ’ କହି ସୋସିଆ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରଣବୀର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଏ ଭଲ ପାଇବା 2013 ଫିଲ୍ମର ବନି ଓ ଅଭି ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର କହୁଛନ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରୀ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆର୍ୟନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୟୈ ଜବାନୀ ହୈ ଦିବାନୀ ଫିଲ୍ମ କଥା ମନେ ପଡିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଓ କଳକୀ କୋଚିନ ନଜର ଆସିଥିଲେ । କାହାଣୀ, ଗୀତ ଓ ଖାସକରି ଏହାର ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ।
AURA#RanbirKapoor pic.twitter.com/UetdqaTmmG— RK 🏹 (@_RK88Varun_) April 25, 2026
ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବହୁପ୍ରତିକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାମାୟଣରେ ନଜର ଆସିବେ ରଣବୀର କପୁର । ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭୁମିକାରେ ଦେଖାଯିବେ ରଣବୀର । ତାଙ୍କ ସହ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ, ସନି ଦେଓଲ, ୟଶ ଓ ରବି ଦୁବେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ରାଜ ଡିକେଙ୍କ ରକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନଜର ଆସିବେ ଆଦିତ୍ୟ ରଏ କପୁର । ତାଙ୍କ ସହ ସାମନ୍ଥା, ଅଲି ଫୈଜଲ ଓ ୱାକିମା ଗାବିଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମାଲ କରୁଛି 'କାଙ୍ଗୁଲା', ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ଦର୍ଶକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବମ ଦିନରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ର ରାଜ୍: ଆୟରେ 87% ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାର୍