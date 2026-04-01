'ରାମାୟାଣା'ରେ ନଜର ଆସିବେ ରଣବୀର କପୁର, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ 'ରାମ ମନ୍ଦିର'ରୁ ମିଳିଲା ବିଶେଷ ଉପହାର
ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 5:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟାଣା' ବିଷୟରେ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ରବି ଦୁବେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅଭିନେତା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପହାର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ପରେ, ରଣବୀର ଉପହାର ଖୋଲିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜଟିଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲାଲ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଡିଜାଇନର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖି ରଣବୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି । ଜ୍ୟାକେଟରେ ଚିତ୍ରିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହସି କହିଲେ, "ଏହା ସୁନ୍ଦର ।" ଉପହାର ପଛରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଏବଂ କଳାକୃତି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପରେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ, ସେ ଜଟିଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିତ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଛ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍କେଲ ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା । ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ସୁନା ସୂତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
'ରାମାୟାଣା'ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାରମାନେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ?
ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟାଣାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
