'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ନେଇ ଟ୍ରୋଲ; ଜବାବ ଦେଲେ ରଣବୀର କପୁର, କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ପଛରେ 'ଅଗଣିତ ଘଣ୍ଟାର କାମ'
ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରାମାୟଣ ଟିମ୍ VFX ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ପଛରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ମାନବ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 11:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାମାୟଣ' ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଚି । ନିକଟରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ (VFX) କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଣବୀର କପୁର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ବିଶାଳ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1 ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି । ଜୁଲାଇ 30 ରେ ଆସିଥିବା ଟ୍ରେଲରରେ ଦର୍ଶକମାନେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଭାବରେ ଏବଂ ୟଶଙ୍କୁ ରାବଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର ପରିମାଣ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
"if somebody is hell bent on nitpicking, your biggest effort will be ignored and your smallest mistake will be amplified" - Nitesh Tiwari #Ramayana pic.twitter.com/YegXGeZXzG— d (@premkinaiyyaaa) August 12, 2026
କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ VFX-ଭାରୀ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପଲିସ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇମେଜେରୀ (CGI) ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ଏହା AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାରକୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ CGI ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ପରିଚିତ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମରେ କେତେ କାମ କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ସିନ୍ ପଛରେ ଅଗଣିତ ଘଣ୍ଟା କାମ ଅଛି, କଳାକାରମାନେ ରାମାୟଣର ଦୁନିଆକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ରଣବୀର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ VFX ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକାଶର ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇବା ଭଳି ସରଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରଣବୀରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସମାଲୋଚନାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ VFX ସମାଲୋଚନା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ।
ତିୱାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣର କିଛି VFX ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟ 1 ର ସମ୍ପାଦନା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ VFX କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1 2026 ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରିଲିଜ ହେବ ।
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ
ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇ ଭାଗ ରୂପାନ୍ତର । ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା, ଯଶ ରାବଣ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦୁବେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଦିନାଥ କୋଠାରେ ନଜର ଆସିବେ । ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ହାନ୍ସ ଜିମର ଏବଂ ଏ ଆର ରେହମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାଏ ନୋରିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ