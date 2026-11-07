ଅଭିନେତା ପରେ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଜିବେ ରଣବୀର କପୁର, କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ? କଲେ ଖୁଲାସା
ରଣବୀର କପୁର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 4:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ପରେ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର । ଅଭିନେତା କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ପାଦ ରଖିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଦିଗକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରର ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ "ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦଶନ୍ଧି" ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ରଣବୀର ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନୂତନତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରାମାୟଣ: ଭାଗ 1 ର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୂଳରୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର । ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହି ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକ ର। ମୋର ଲେଖକ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ୟାରିଅର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ? ରଣବୀରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସିନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ସବୁଠାରୁ ଫଳପ୍ରଦ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ପରେ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଉପରସ୍ତରର, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ; ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ।"
ରଣବୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବନର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦିଏ ।
ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ହିରାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ରଣବୀର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡେବ୍ୟୁ ସମାନ ବର୍ଗର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାବନା, ପରିବାର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଧାରା ପରିଭାଷିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ କହିବି... ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଜକୁମାର ହିରାନିଙ୍କ ସିନେମା ଭଳି ସେହି ବର୍ଗରେ ଆସିବ । ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପରି ।"
ରଣବୀର ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର 2, ପଶୁ 2 ଏବଂ ରାମାୟଣ ପାର୍ଟ 2 ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ରଣବୀର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 125 ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲେଖାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଏ । ତଥାପି, ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି କହି ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ଦଶନ୍ଧି; କ’ଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ-ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ (ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ୨, ଆନିମଲ୍ ୨ ଏବଂ ରାମାୟଣ ପାର୍ଟ ୨) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି ।"
ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ରଣବୀରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭନସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।