ETV Bharat / entertainment

ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ଓ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହାତ...'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'ରୁ ରଣବୀରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ

ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲୀ ବିକି କୌଶଲ, ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆଙ୍କୁ ନେଇ 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ରଣବୀରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ।ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ବି ଘୋଷଣା।

ranbir kapoor first look
ranbir kapoor first look (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବିକି କୌଶଲ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଭଳି ତାରକା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ ଭଂସାଲୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍‌କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୭ର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ, ମୁକ୍ତିଲାଭର ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆଜି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଫଟୋରେ ରଣବୀର ଏକ ଆକାଶ-ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ କାର୍ (ପୁରୁଣା ଶୈଳୀର କାର୍) ଭିତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଝୁଲି ରହିଛି । ବାହାରକୁ ଝୁଲି ରହିଥିବା ସେହି ହାତଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଗୁଳି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । କଳା ରଙ୍ଗର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ରଣବୀରଙ୍କ ତୀବ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରି ଭଂସାଲୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଲେଖିଛି: "ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି, ସେହି ଆବେଗ—ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭନସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏହାକୁ 'ବିସ୍ଫୋରକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଉପରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଲିଆ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ସେ "SLB x RK" ଲେଖିବା ସହ ଏକ 'ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଇମୋଜି' ('ବିସ୍ଫୋରକ') ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବିଶାଳ ସେଟ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭନସାଲୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏଥିରେ ପ୍ରେମର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏହାର କାହାଣୀ କେବଳ ବିଶାଳ ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସଂଘର୍ଷ ଓ ଗଭୀର ଭାବନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଇବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍' (ପ୍ରଥମ ଝଲକ) ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର' ଟିମ୍ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ, 'ଗଙ୍ଗୁବାଇ-ଛାବା' ସଫଳତା ବି କଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍

ସଂଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର'; ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

TAGGED:

LOVE AND WAR
RANBIR KAPOOR
ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍
ରଣବୀର କପୁର
RANBIR KAPOOR FIRST LOOK OUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.