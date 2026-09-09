ETV Bharat / entertainment

'ରାଣାବାଲି' ଟିଜର: ଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟିଲେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସହ ଲଢୁଥିବା ଆସିଲେ ନଜର

'ରାଣାବାଲି' ଟିଜର ରିଲିଜ। ଏଥିରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଭୟଙ୍କର, ନିଷ୍ଠୁର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧର ସାଥୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ।

RANABAALI TEASER
RANABAALI TEASER (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାଣାବାଲି' ସହ ଏକାଠି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଅଭିନୀତ ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍-ଡ୍ରାମାର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ବୁଧବାର ଦିନ, ରଶ୍ମିକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ରଣାବାଲି' ଟିଜର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି: "ଆମର 'ରଣାବଳୀ'ର ଦୁନିଆର ଏକ ଝଲକ ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶରେ ଏକ ଝଲକ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ଦୁନିଆଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । 'ରାଣାବାଲି' ଟିଜର ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।" ଟିଜରଟି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଡ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । 1876 ରୁ 1878 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 8 ନିୟୁତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ । ଏହା 1876-78 ର ବିନାଶକାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ଯାହା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଭିନେତା ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଭୋସଲୁ - 'ଦ ମମି' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ଇମହୋଟେପ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା - ସାର୍ ଥିଓଡୋର ହେକ୍ଟର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ 'ଖରାର ଶୟତାନ' ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି - ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ।

ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ତା'ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ସିଙ୍ଗନାମାଲା ବୋବିଲି ରାଣାବାଲି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଟିଜରର ସ୍ୱରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ସେ ଏକ ଦୃଢ଼, ଯୁଦ୍ଧ-କଠୋର ଲୁକ୍ ଖେଳନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିଟିଶ ଚରିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର "ବର୍ବର" ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଟିଜରରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ପୁନଃ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଅପମାନ ବଦଳରେ ସମ୍ମାନର ବ୍ୟାଜ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଚମତ୍କାର । ରଣବାଲିଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜରରେ ରଶ୍ମିକା 'ଜୟମ୍ମା' ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ରାଣାବାଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ।

ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ 'ରାଣାବାଲି'ରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଉଭୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ 'ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ' ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପାଖରେ 'ମାଇସା' ଅଛି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 'ରାଣାବାଲୀ'ର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ 'ବାପାମାରି' ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଉଦୟପୁରରେ ସରିଲା ଡ୍ରିମି ୱେଡିଂ: ରାଜା-ରାଣୀ ବେଶରେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବାହ ଫଟୋ

'ପୁଷ୍ପା 3' କନଫର୍ମ; ଏହି ତାରକାଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରିପ୍ଲେସ ହେବେ କି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RANABAALI
VIJAY DEVERAKONDA
ରାଣାବାଲି
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା
RANABAALI TEASER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.