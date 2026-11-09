ଥିଏଟର ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ 'ଜେଲର 2' ସହ ଟକ୍କର ଦେବ 'ରାଣାବାଲି', ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
'ଜେଲର୍ ୨' ଏବଂ 'ରଣବଳୀ' ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ୍ନା ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ''ରାଣାବାଲି' ଗତ ମାସରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କାରଣ ବିବାହ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଲିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ତାରିଖ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
'ରାଣାବାଲି' କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ରାହୁଲ ସଙ୍କ୍ରିତ୍ୟାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ରାଣାବାଲି' ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ।ଏହି ଖବର ସେୟାର କରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ 'ରାଣାବାଲି' ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 'ରଣବଲି' ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ 'Southverse' ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।"
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ - ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା; ଯାହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି (ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ) । 'ରାଣାବାଲି' କାହାଣୀ, କଳାକାର ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ରାଣାବାଲି' ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଭାରତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ନାଟକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହାର କାହାଣୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନରସଂହାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତିଶୀଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜୟ ଏଥିରେ 'ସିଙ୍ଗନମାଲା ବୋବ୍ବିଲି ରାଣାବାଲି' ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଏବଂ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଭୋସ୍ଲୋ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ 'ସାର୍ ଥିଓଡୋର ହେକ୍ଟର'ଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଭୋସ୍ଲୋ 'ଦ ମମି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ସଙ୍କ୍ରିତ୍ୟାୟନଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟଥର କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ୨୦୧୮ ମସିହାର ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କମେଡି-ଥ୍ରିଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଟ୍ୟାକ୍ସିୱାଲା' ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । 'ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ' ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ଅଜୟ-ଅତୁଲ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - 'ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍' ଏବଂ 'ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍' ରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ମୁକାବିଲା
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଏବଂ 'ରାଣାବାଲି' ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, 'ରାଣାବାଲି' ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଏବଂ 'ଜେଲର୍ ୨' ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'ରାଣାବାଲି' ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ ଏବଂ 'ଜେଲର୍ ୨' ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।