ETV Bharat / entertainment

୧୯୯୪ରେ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ରାମୋଜୀ ରାଓ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ନୀତିଶ ରୟ

ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ନୀତିଶ ରୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।ସେ କିପରି ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

NITISH ROY ON RAMOJI RAO
NITISH ROY ON RAMOJI RAO (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ରାଓ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହଁନ୍ତି; ସେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏକ ଯୁଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆତିଥ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯାଉଥିଲା । ସେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏବଂ ମାର୍ଗଦାରସୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତିଶ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଓ 1994 ମସିହାରେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର କିପରି କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ନୀତିଶ ରାୟ ଲଗାତାର ସାତ ବର୍ଷ ଧରି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ।

ETV ଭାରତ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତିଶ ରୟଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 'ପ୍ରଣାଳୀ'। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେପରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧତାବାଦୀ ଥିଲେ; ସେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ତଥାପି, ସେ କେବେବି କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ । ସେ ସବୁକିଛି ସୁଗମ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ - ନିମ୍ନମାନର, ଅସ୍ଥାୟୀ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ।"

ନୀତୀଶ ରୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ, ସେ ପତ୍ରିକାରୁ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ପୃଷ୍ଠା ଚିରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ । ସେ ସେହି ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ - ମନେରଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା। ସେ ସେହି ଚିରା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଲାଲ କଲମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ, 'ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହା କର; ନଚେତ୍, ନୁହେଁ।'" "ସେ କେବେ କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ । ଆମେ କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଏକ ଲାଲ ଡାଏରୀ ଥିଲା। ଆମେ ETV ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘନ ଲାଲ ଡାଏରୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । ସେ ହଳଦିଆ, ଲାଲ, ନୀଳ, ସବୁଜ ଏବଂ କଳା କାଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଧାଡ଼ି ଲେଖୁଥିଲେ; ପାଠ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କାଳି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା । ସେ କାଳି ରଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା । ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ନୀତୀଶ, ଫିଲ୍ମ [ସେଲୁଲଏଡ୍] ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ।' ସେତେବେଳେ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷଟି ଥିଲା 1994 । 'ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଇଜେଡ୍ ହୋଇଯିବ ।'

ସେ ବାପି ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଛୋଟ ସିନେମା ହଲ୍ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ।' ମୂଳତଃ, ସେ 1994 ମସିହାରେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆଜି, 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର । ବମ୍ବେରେ ସୁଟିଂ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି; ଏହା ଏବେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବମ୍ବେରେ 150 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି, ସବୁକିଛି ରାମୋଜୀରେ ହୁଏ ।"

ଫିଲ୍ମ ସିଟି (ETV ଭାରତ)ରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସିଲିକା ପ୍ରତିମା

ନୀତିଶ ରୟଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ETV ବଙ୍ଗଳା ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା; ରାମୋଜୀ ରାଓ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ନାମ 'ଗୀତାଞ୍ଜଳି' ରଖିଥିଲେ । ETV ତେଲୁଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ହେତୁ, ନୀତିଶ ରାୟ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ 'ETV ବଙ୍ଗଳା' ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ 'ETV ବଙ୍ଗଳା' ନାମ ଦେଇଥିଲେ - ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ନୀତିଶ ରୟ ଆଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଧାୟକ ପାପିୟା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ 'ଟଲିଗଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି' ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ନୀତିଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଟଲିଗଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ; ମୁଁ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଚାହେଁ । ମୋତେ ଥରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓର ନବୀକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରଙ୍ଗ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ମତ ନଥିଲା; ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଷ୍ଟୁଡିଓ ମହଲା ସମ୍ପର୍କରେ, କୋଲକାତା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଡବଲ-ଡେକର ଷ୍ଟୁଡିଓ ମହଲା ଗର୍ବ କରେ । ଟଲିଗଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉ । ଆମେ ସେହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବୁନି ।"

୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୬ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାମୋଜୀ ରାଓ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମିଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୬ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମେତ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ରାଓ ୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ୮୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ 'ତାଙ୍କ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସର୍ବଦା ଅମର'

'ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା'; ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଣ୍ୟତିଥିରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY HISTORY
RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY 2026
RAMOJI RAO DIGITAL PREDICTION 1994
ରାମୋଜୀ ରାଓ
NITISH ROY ON RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.