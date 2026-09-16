ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା: TIFF ରେ ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ଏବଂ ସି.ଏଚ୍. ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟୁଡିଓ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ (ପ୍ରଡକ୍ସନ୍) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦିବାରାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ ।
Published : September 16, 2026 at 8:56 PM IST
ଟରଣ୍ଟୋ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜର ମୂଳ ନୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କାନାଡାର ଟରୋଣ୍ଟୋ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫୧ତମ ଟରୋଣ୍ଟୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ (TIFF) ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ 'ଭାରତ ପର୍ବ' ସମାରୋହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ଏଚ୍. କିରଣ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ଏହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ ସହଯୋଗରେ ଟୋରଣ୍ଟୋସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡାର ସୃଜନଶୀଳ ଶିଳ୍ପର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ବିଶାଳତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ, ଆୟୋଜକମାନେ ସିଏଚ୍ କିରନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ସୁଟିଂର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା କାନାଡିଆନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ତରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ?
"ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏକ ଏପରି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ୧୪୦ କୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଓ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ (ପ୍ରଡକ୍ସନ୍), ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବାର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଆମେ ଦିନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଓ ସପ୍ତାହକୁ ୭ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ," ବୋଲି ସିଏଚ୍ କିରଣ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ।
ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:
‘ଭାରତର ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଉଦୀୟମାନ ସୁଯୋଗ’ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସିଏଚ୍ କିରଣ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ୍ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏବଂ ଇଟିଭି ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ବାପିନୀଡୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । TIFFରେ ନିଜର ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କିରଣ, ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବାପିନୀଡୁ କାନାଡାର ପରିଚୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଫେଡେରାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ମିଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।
ଟରୋଣ୍ଟୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ (TIFF) ବିଷୟରେ...
୫୧ତମ ଟରୋଣ୍ଟୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ (TIFF) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ, ୨୯୩ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୟନ, ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 'ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ନୂତନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାର୍କେଟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମହାବୀର ସିଂହଭୀ ଭାରତ-କାନାଡ଼ାର ସୃଜନଶୀଳ ସହଭାଗୀର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶୃଙ୍ଖଳ, କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଆନିମେସନ, VFX, ଗେମିଂ ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି:
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ୨,୦୦୦ ଏକର ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାର କରିଛି ।