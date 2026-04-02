'ରାମାୟାଣା ବନାମ ଆଦିପୁରୁଷ'; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ-ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ସିନ୍ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟାଣା'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ 'ଆଦିପୁରୁଷ' ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ତାରକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଫିଲ୍ମର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 7:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟାଣା' ପ୍ରଥମ ଟିଜର ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିଜରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଏହାକୁ ଓମ୍ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାସ, ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ ଅଭିନୀତ 'ଆଦିପୁରୁଷ' ଫିଲ୍ମ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Most of the Ramayana teaser reviews are more of a Adipurush Roast than a review 😂— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 2, 2026
Adipurush was a nightmare 😵💫 pic.twitter.com/p9J0Wtng6I
I can’t believe some people are actually comparing Ramayana with Adipurush 😭 pic.twitter.com/Hj8NKQaqGb— ` (@chixxsays) April 2, 2026
ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମର VFX ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବେ ମିମ୍ସ ଏବଂ ପାରୋଡି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଆଦିପୁରୁଷ'ର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 'ରାମାୟଣ'ର ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଣ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର VFX, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ତୁଳନା କରି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
#Ramayana uses natural, earthy tones with realistic lighting, making visuals feel grounded and immersive.#Adipurush looks overly saturated & artificial giving a more CGI/AI-like feel than cinematic realism.— Cinema Bazaar (@cinemabazaarrr) April 2, 2026
The difference is clear one feels real & divine the other feels… pic.twitter.com/AJVpyvnXRP
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିଭ୍ୟୁ
ରଣବୀର ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପୌରାଣିକ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି, ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି: 'ରାମାୟଣ' ଅଧିକାଂଶ ଟିଜର ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରି କମ୍ ଏବଂ 'ଆଦିପୁରୁଷ'ର ରୋଷ୍ଟ ପରି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି । 'ଆଦିପୁରୁଷ' ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଲୋକ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ, ମାଟିର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିଗତ ଏବଂ ନିମଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଦିପୁରୁଷ ଅତ୍ୟଧିକ କୃତ୍ରିମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସିନେମାଟିକ୍ ବାସ୍ତବବାଦ ଅପେକ୍ଷା CGI/AI ର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
#Ramayana - #Ramayana vs #Adipurush First Look Comparison 🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) April 2, 2026
Prabhas vs Ranbir Kapoor as Lord Ram… who did it better?
Honestly, #RanbirKapoor looks far more convincing calm, divine, smart, and perfectly fitting the character of Ram with that subtle smile and aura.#Prabhas… pic.twitter.com/rA69fGbEyN
₹400 Cr #Adipurush Vs ₹4000 Cr #Ramayana pic.twitter.com/gY0vLbs7cc— Praneeth (@praneethballa) April 2, 2026
ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ରାମାୟଣ ବନାମ ଆଦିପୁରୁଷ: ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା... ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଭାସ ବନାମ ରଣବୀର କପୁର... କିଏ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି; ତାଙ୍କର କୋମଳ ହସ ଏବଂ ଆଭା ସହିତ, ସେ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ପରି ମନେହୁଏ । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରଣବୀର ଏଥର ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । 'ରାମାୟଣ'ର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସାର ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।
'ଆଦିପୁରୁଷ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଦିପୁରୁଷ ଏକ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ରାମାୟଣ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜୁନ୍ ୧୬, ୨୦୨୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରଭାସ ରାଘବ (ରାମ), କ୍ରିତି ସାନନ୍ (ସୀତା) ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ (ରାବଣ) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ମହାକାବ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପ ଏବଂ ରାବଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର CBFC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ।
'ରାମାୟାଣା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟାଣାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
