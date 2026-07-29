ETV Bharat / entertainment

'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଆସିବ

ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ । ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର । ତେବେ କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ,

RAMAYANA TRAILER RELEASE DATE
RAMAYANA TRAILER RELEASE DATE (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟାଣା'ର ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ମୂଳତଃ ଜୁଲାଇ 24 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା; ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ 28 ଜୁଲାଇ ରାତିରୁ ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ଏବେ ଜୁଲାଇ 30 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସେହି ଦିନ 'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୁଭ 'ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ', ଆମେ ଆମର ଟ୍ରେଲର ସହ 'ରାମାୟାଣା' ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଯାହା ଗୁରୁବାର, ଜୁଲାଇ 30, 2026, ସକାଳ 4:15 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"

'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ନିର୍ମାତା

୨୪ ଜୁଲାଇରେ, ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଜି ଆମ 'ରାମାୟାଣା' ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ 'ରାମାୟଣ' କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ମନେ ରଖି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ।"

ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ୧୦୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ, ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ 'ରାମାୟାଣା' ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ - ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହା ବିଶେଷ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନୂତନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ । ମୁଁ 'ରାମାୟଣ' ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ।"

'ରାମାୟାଣା' ୪,୦୦୦ କୋଟିର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛଅ କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି କାରଣ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଭୟ ଅଂଶର ମିଳିତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ - ଯାହା ୪,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ; ତଥାପି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ହଲିଉଡର କିଛି ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଉନାହୁଁ; ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ମଧ୍ୟ ।"

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ରାମାୟାଣା' ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଭୂମିକାରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି: ପ୍ରଥମଟି ଅକ୍ଟୋବର 2026 (ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ) ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଆସିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର: ରଣବୀର ନା ୟଶ, କାହା ଅଭିନୟ ଜବରଦସ୍ତ ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ

'ରାମାୟାଣା ବନାମ ଆଦିପୁରୁଷ'; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ-ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ସିନ୍ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା

ଆସିଲା 'ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1' ଟିଜର; ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ରାବଣ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ୟଶ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAMAYANA
RANBIR KAPOOR
ରାମାୟାଣା ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ରଣବୀର କପୁର
RAMAYANA TRAILER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.