'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର ଓ ରାବଣ ଲୁକରେ ୟଶ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚଙ୍କ ଝଲକ
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସକାଳ ୪:୧୫ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର । ଏତିରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟାଣା' ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଜୁଲାଇ 30 ରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ, ୟଶଙ୍କୁ ରାବଣ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସୀତା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୁଭ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସକାଳ 4:15 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ବଡ଼ ପରଦା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
4 ମିନିଟ୍ 9 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ସିନ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ରାବଣଙ୍କୁ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତା’ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୁକାବବିଲା କରିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ତାପରେ କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କିଏ । ୟଶ କୁହନ୍ତି "ତୁମର ନୂତନ ରାଜା" ଲେଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାବଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର 'ଦେବ ଲୋକ', 'ପୃଥ୍ବୀ ଲୋକ', ଏବଂ 'ପାତାଳ ଲୋକ'ରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ରାଜ୍ କରିବେ । ସେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି । ସେ ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କ ରାଜ୍ ।
ଟ୍ରେଲରରେ ରାବଣଙ୍କ 'ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ' ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆରୋହଣର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଲଙ୍କାର ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଟ୍ରେଲରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ଅବତାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏଥର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରାମ (ରଣବୀର କପୁର) ଭାବରେ ପୁନଃଜନ୍ମ କରାଯାଏ - ଯିଏ ରାବଣର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡା ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଦଶରଥ (ଅରୁଣ ଗୋବିଲ) ଏବଂ କୈକେୟୀ (ଲାରା ଦତ୍ତ)ଙ୍କ ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ତା'ପରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ତା'ପରେ କାହାଣୀଟି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ।
ଏହା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବରେ ରବି ଦୁବେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅରୁଣ ଗୋବିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ନଜର ଆସିବେ । ହେଲେ ଟ୍ରେଲରରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ, ଏହା ବିବେକ ଓବେରୟ, ସୌରଭ ସଚଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରେଲରରେ ରାବଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପନଖା ଭାବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାକ କାଟି ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ । ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାନ୍ସ ଜିମରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଚିତ, ଏହି ସ୍କୋର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ।
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ରାମାୟାଣା' ହେଉଛି ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ଯାହା ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ, ୟଶ ମଧ୍ୟ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବି ଦୁବେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ବିବେକ ଓବରୋଇ, କୁନାଲ କପୁର, ଶୋବାନା, ସୌରଭ ସଚ୍ଚେଦବ, ଫୈସଲ ମଲିକ ଏବଂ ଲାରା ଦତ୍ତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ