'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର: ରଣବୀର ନା ୟଶ, କାହା ଅଭିନୟ ଜବରଦସ୍ତ ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ
'ରାମାୟାଣା' ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷକ ତଥା ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବାହୁଡ଼ାରେ ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ ହେବ ଟ୍ରେଲର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 4:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର, ୟଶ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଭିନୀତ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟାଣା' ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 24 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟି ପରେ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ
ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ରାମାୟାଣା' ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି 4 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲର - ଯାହାର ନାମ 'ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ' - ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ... ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା, ସ୍କେଲ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ସ, VFX, ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର... ଏହା ଚମତ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । କାଷ୍ଟିଂ ସ୍ପଟ୍-ଅନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି... ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେବତ୍ୱ, କୃପା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୟଶ ରାବଣ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ - ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ପଏଲର ନାହିଁ... 24 ଜୁଲାଇ, 2026 [ଶୁକ୍ରବାର] ରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।"
ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ
'ରାମାୟାଣା' 4,000 କୋଟି ବଜେଟ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର, ୟଶ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ, ରବି ଦୁବେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବିବେକ ଓବେରୟ, ଲାରା ଦତ୍ତା ଏବଂ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମେତ ଏକ ଷ୍ଟାର-ଷ୍ଟଡେଡ୍ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମରେ ଆଗ୍ରହ, ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ, 'ରାମାୟାଣା' କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏଥିରେ ଏକ କାଳଜୟୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି - ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ଏବଂ ପାଳନ କରାଯିବ । 'ରାମାୟାଣା' ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ: ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ଦୀପାବଳିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସିନେମା ଘରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାହାୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର
'ରାମାୟାଣା ବନାମ ଆଦିପୁରୁଷ'; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ-ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ସିନ୍ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ