'ରାମାୟଣ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍: ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ, ଆସିଲା ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲର
'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୀତେଶ ତିୱାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତଥା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତଥା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଘୋଷଣା ସହ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବୁଧବାର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲରର ସମୟ 3 ମିନିଟ୍ 54 ସେକେଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯାହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଅଟେ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନଭେମ୍ବର 6, 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦିୱାଲୀ 2027 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରାମାୟଣର ପ୍ରକୃତ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ଭାଗ 2 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
'ରାମାୟଣ'ର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ନିଜର ଡବିଂ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ବଡ ବଜେଟ୍ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମ, ସାଇ ପାଲ୍ଲାଭି ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ନିଜର ସଂଳାପ ନିଜେ ଡବ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ନାମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଏହାକୁ ଏକ ବଡ ସିନେମାଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଜୁଲାଇରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେଲରଟି ୟଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ରାବଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ତିନି ଜଗତର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ଏହା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ରାମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସାଇଟର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି (ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ)। କାହାଣୀରେ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସନରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ । ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ (ରବି ଦୁବେ) ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ରଣବୀର କପୁର 'ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ୍' ସହିତ କଥା ହେବାବେଳେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଡାପ୍ଟର କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏକ 10 ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଅଭିନେତା ଏହି ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ରାମାୟଣ ପରି ଏକ କାହାଣୀ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର 4,000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ । ପ୍ରଭୁ ରାମ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାହସ, ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ, ସତ୍ୟ, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ଇଗୋ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ