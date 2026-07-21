'ରାମାୟାଣା' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବଡ ବିବୃତ୍ତି, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଲେ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 4:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ତଥା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 'ରାମାୟାଣା' ଅନ୍ୟତମ । ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଏହି କାଳଜୟୀ ସ୍ମୃତି ସହ ଚମତ୍କାର ଭିଜୁଆଲ୍, ଏକ ଦମଦାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ସହ କେବେବି ଦେଖାଯାଇ ନଥିବା ଶୈଳୀରେ ବଡ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥାମ୍ ସଙ୍କଲପ ନାମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଲର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାତା ନାମିତ ମଲହୋତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହି ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, 'ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର'। ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ କାହାଣୀ, ରାମାୟଣକୁ ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବଡ ପରଦାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ରାମାୟଣ ଏପିସୋଡର ଭାବନା ଏବଂ ମହାନତାକୁ କେବେବି ଦେଖାଯାଇ ନଥିବା ସ୍ତରରେ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯଶଙ୍କୁ ରାବଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସନ୍ନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ନୀତୀଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରାମାୟଣ ନାମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, 8 ଥର ଓସ୍କାର ବିଜେତା VFX କମ୍ପାନୀ DNEG ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ IMAX ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦିୱାଲୀ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦିୱାଲୀ 2027 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର: ରଣବୀର ନା ୟଶ, କାହା ଅଭିନୟ ଜବରଦସ୍ତ ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ
ବାହାୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟାଣା: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ