ବାହାୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର
ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ମାତା ଏନେଇ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 12:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରଣବୀର କପୁର, ୟଶ, ରବି ଦୁବେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ବହୁ-ତାରକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ବାହାୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର
ଆଜି, 11 ଜୁଲାଇ, ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ର ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଭାରତରୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1 ଟ୍ରେଲର 24 ଜୁଲାଇରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।" ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ 24 ଜୁଲାଇକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ତେବେ ବାହୁଡ଼ାରେ ରିଲିଜ ହେବ ରମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଟ୍ରେଲର ।
ଏହା ସହିତ, ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ଅଛି: "ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି, 'ରାମାୟଣ' ପିଢ଼ିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ 'ଧର୍ମ' ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆମେ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ମହାକାବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ - ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ।" ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ, ରବି ଦୁବେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ୟଶ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଲାରା ଦତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଷ୍ଟାର-ଷ୍ଟଡେଡ୍ କାଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ରାମାୟଣ' ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆଠ ଥର ଅସ୍କାର ବିଜେତା VFX ଷ୍ଟୁଡିଓ DNEG ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟି IMAX ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ଦୀପାବଳିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ