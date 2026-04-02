ଆସିଲା 'ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1' ଟିଜର; ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ରାବଣ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ୟଶ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1"ର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟିଜରରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ 'ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1' ଆଜି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ - 'ରାମ'କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହି ରିଲିଜ୍ ସହ ଦର୍ଶକମାନେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟିଜର ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହି ଟିଜରରେ ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । 2:38 ମିନିଟର ଟିଜରଟି ରାବଣର ଜଳୁଥିବା ଲଙ୍କାର ଏକ ସିନ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଉପରେ ଚିଲ ଏବଂ କାଉ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ପରେ, ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରୁ ଏକ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେ । ଏହା ପରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବେଶରେ ଏକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତରେ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଧରି ଦେଖାଯାନ୍ତି ।
ତା'ପରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯେପରି ରଣବୀର ତାଙ୍କର ଧନୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ରଣବୀର କପୁର - ରାମ ଭାବରେ - ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା (ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ (ରବି ଦୁବେ) ସହ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଜରଟି ଲଙ୍କାର ଏକ ସଟ୍ ସହିତ ଶେଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୟଶ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ବେଶରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟରେ ୟଶଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଟିଜର ସେୟାର ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ । ମୋତେ ଘୁସବମ୍ପସ୍ ଦେଲା । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, କି ଏକ ଫ୍ୟାବ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ।" ଆନ୍ୟ ଜମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆଇକନିକ ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ । 'ରାମାୟାଣା' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ - ଯାହା ୪,୦୦୦ କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ - ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଠ ଥର ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ DNEG ଏବଂ ୟଶଙ୍କ 'ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟାଣାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ