ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ରିଲିଜ ହେବ 'ରାମାୟଣ', କାହିଁକି ? କାରଣ କହିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ
ୟଶ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶରେ । କାହିଁକି ? ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାକାବ୍ୟକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଏବଂ ୟଶଙ୍କୁ ରାବଣ ଭାବରେ ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୮ ନଭେମ୍ବର, ଦୀପାବଳି ସହ ସମାନ ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛୁ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶୁକ୍ରବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ, ତେଣୁ ଏହା ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ତଥାପି, ଭାରତରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 'ରାମାୟଣ' ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ରବିବାର ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ।
ପୂର୍ବରୁ, ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ମହାକାବ୍ୟର ଏକ ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଥିଲା । ସେହି ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପରି ମନେହୁଏ ।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା 'ରାମାୟଣ' କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମାଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ମଲହୋତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ଟ୍ରେଲରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ହାସଲ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' କୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୋଜନା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ଓସ୍କାର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ । ନିର୍ମାତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଓସ୍କାର ଜିତିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଡେମୀରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ।
ସେ କହିଥିଲେ, 'ରାମାୟଣ' ପଛରେ ଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ନୁହେଁ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବସର ହେବ ।"
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ
ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇ ଭାଗ ରୂପାନ୍ତର । ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା, ଯଶ ରାବଣ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦୁବେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଦିନାଥ କୋଠାରେ ନଜର ଆସିବେ । ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ହାନ୍ସ ଜିମର ଏବଂ ଏ ଆର ରେହମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାଏ ନୋରିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ