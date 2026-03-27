'ରାମାୟାଣା': ରାମ ନବମୀରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରାମଙ୍କ ଝଲକ
ରାମ ନବମୀରେ 'ରାମାୟାଣା' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରାମଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଆଜି ରାମ ନବମୀରେ କେବେ ହେବ ରିଲିଜ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 10:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟାଣା' । ଯାହାର ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ରାମ ନବମୀରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ମିଳିଛି । ରାମଙ୍କ ଝଲକ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତାହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ, କେବେ ଦେଖିବେ ରାମଙ୍କ ଝଲକ ?
Shubh Rama Navami 🏹— Namit Malhotra (@malhotra_namit) March 27, 2026
Thank you for your faith and patience.
On 2nd April, Hanuman Jayanti, we take the first step together.#RamayanaByNamitMalhotra
In cinemas, globally- Diwali 2026 & 2027. pic.twitter.com/BUTER2JZkw
ରାମ ନବମୀରେ ଭେଟି
୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାମନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ 'ରାମାୟାଣା' ଏହି ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାମ ନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ନିଆଯାଇଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆମର 'ରାମାୟଣ' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ନେଇ ଆସୁଛୁ । ଯାହା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମହିମା ସହ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିବ । ଏକ ବିଶେଷ ଅବସରରେ 'ରାମ'ଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଆସୁଛି ।"
ଏହି ଦିନ ଦେଖିବେ ରାମଙ୍କ ଝଲକ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 2 ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ 'ରାମ'ଙ୍କ ଝଲକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ, ଆମେ ଆମର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଫଳକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ଆମର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ଆମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହ ଏକାଠି ପାଳନ କରିବୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।" ଏହି ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି 'ରାମାୟାଣା: ଭାଗ 1' ର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2 ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
'ରାମାୟାଣା'ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାରମାନେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ?
ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟାଣାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ