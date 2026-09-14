ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ 'ରାମାୟଣ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜୟ ଜୟ ରାମ' ରିଲିଜ
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜୟ ଜୟ ରାମ' ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 3:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ 'ରାମାୟଣ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭେଟି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଗୀତ "ଜୟ ଜୟ ରାମ" (Jai Jai Ram) ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଗୀତଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ୍, ଅରିଜିତ୍ ସିଂ ଓ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏହି ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ।
ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତବଦ୍ଧ, ଡକ୍ଟର କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଅରିଜିତ୍ ସିଂ ଓ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରେ "ଜୟ ଜୟ ରାମ" ଗୀତଟି ଏକ 'ଆରତୀ'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । 'ରାମାୟଣ'ର ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ - ଯେଉଁଥିରେ ସୀତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇ ଭରତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ମିଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଏହି ଗୀତର ବୋଲ୍ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କରୁଣା, ରକ୍ଷକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ 'ଧର୍ମ' ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ । ଓସ୍କାର ବିଜେତା ସଙ୍ଗୀତକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପବିତ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।
ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏ.ଆର୍. ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି, "'ଜୟ ଜୟ ରାମ' ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନାମର ସରଳ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସଙ୍ଗୀତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପବିତ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ଗୀତରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅରିଜିତ୍ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ୍, ଡକ୍ଟର କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ଗାଇବା ସହ ଏହାର ମୂଳ ଭାବନା—ଭକ୍ତି—କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭବ କରିବେ ।"
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ୟଶ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନମିତ୍ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ' ଦ୍ୱାରା ଆଠ ଥର ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କମ୍ପାନୀ 'DNEG' ଏବଂ ଯଶ୍ଙ୍କ 'ମନଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ୨୦୨୬ ମସିହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ