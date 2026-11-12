UK ଓ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ରାମାୟଣ', 'ଗର୍ଜିଲା ମାଇନସ୍ ଜିରୋ'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ
'ରାମାୟଣ' କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 1:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାମାୟଣ: ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ୍' ବିଦେଶୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି । ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ରିଟେନ (UK) ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସେଠାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ବ୍ରିଟିଶ୍ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (BFI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୬ ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨.୧୪ ମିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ ୨୬.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ କରିଛି ।
🏹#RAMAYANA COMFORTABLY DOMINATES GODZILLA IN THE UK!🔥💥 #Ramayana vs #Godzilla –UK Box Office Day 1: £437K vs £159K Day 2: £448K vs £369K Day 3: £735K vs £447K 🧨 3-Day Total: £1.62M vs £975K INDIAN CINEMA MAKING GLOBAL WAVES!💪🎇❤️🔥 #RamayanaMovie #RanbirKapoor #Yash https://t.co/fkw0CgD74D— Aakib srkian (@Aqifkha26626961) November 8, 2026
ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିତରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୬୧ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ହାରାହାରି ୫,୯୫୧ ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ ୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଆୟ ହୋଇଛି । ଏହି ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୩୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ 'ପ୍ରିଭ୍ୟୁ' ଶୋ'ରୁ ମିଳିଥିବା ୪,୩୫,୮୭୫ ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ ୫.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରିଟେନ (UK) ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା । ଏସ୍ ଏସ୍. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ଆର୍.ଆର୍.ଆର୍', ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପଠାନ' ଓ 'ଜବାନ', ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଏହି ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ ।
'ରାମାୟଣ: ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ', ଡିଜନିର 'ୱାଇଲ୍ଡ ହର୍ସ ନାଇନ୍' କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହରେ ୬୫୬ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ୧.୪୭ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (୧୮.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ କରିଛି । ସେହିପରି, ଜାପାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୋଡଜିଲା ମାଇନସ୍ ଜିରୋ' ୪୭୩ଟି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ୧.୩୯ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (୧୭.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଗତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଚାର୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର୍ର 'ୱିକର୍', ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଏହା ୧.୧୨ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (୧୩.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୪.୩୧ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (୫୩.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ପୂର୍ବ ଶୋ')କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଏହାର ଆୟରେ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
Experience the 'spectacular' (Peter Bradshaw, The Guardian) Ramayana 🏹 RAMAYANA: RISE OF A LEGEND only in cinemas NOW! Book tickets: https://t.co/tE9vZk0bB3 https://t.co/EsWUeq9vKo— Sony Pictures Ireland 🎬 (@SonyPicturesIE) November 11, 2026
ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ର କନସର୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜର୍ଜ ମାଇକେଲ୍: ଦ ଫେଥ୍ ଟୁର୍' ୧.୦୨ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (୧୨.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ରବର୍ଟ ପାଟିନସନ୍ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ଲାନ୍ସ ଓପେନହାଇମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ A24ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରାଇମ୍ଟାଇମ୍', ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ୮୪୩,୪୫୬ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ କରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩.୪୮ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (ପାଖାପାଖି ୪୩.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଗୋଷ୍ଟ: ଦ ପୋଜେସନ ଅଫ ବଟମ ହାଉସ୍' ଏହାର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ୭୪୭,୩୭୪ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମୋଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ୭.୭୭ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରୋସ୍ର କ୍ଲେଫେସ୍ ୬୮୩,୦୫୮ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ କରି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୬.୦୭ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଥୋନି ଇପୋଲିଟୋଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆଇ ପ୍ଲେ ରକି' ୬୦୭,୭୪୧ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ ସହ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିପରି, 'Stray Kids World Tour 'dominATE' Live Viewing' ମଧ୍ୟ ୫୯୪,୮୩୨ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସିନ', ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୩୦୧,୮୦୮ ପାଉଣ୍ଡ ଆୟ କରି ୧୪ତମ ସ୍ଥାନ ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ମୋଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ୧୨.୩୮ ମିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ (ପ୍ରାୟ ୧୫୪.୧୦ କୋଟି) ରହିଛି । ଏହା ଗତ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ୨୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ୭୦.୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅଟେ ।
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ୟଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ରାମାୟଣ: ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଏହାର ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ 'ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍' ବହନ କରୁଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଦେଶର କିଛି ବଜାରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ହଂକଂ, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ବ୍ରାଜିଲ, ଇଟାଲୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଏହା ରିଲିଜ୍ ହେବ । ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଏହା ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, କଲମ୍ବିଆ, ଇକ୍ୱାଡୋର, ପେରୁ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।