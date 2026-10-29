ପାକିସ୍ତାନରେ 'ରାମାୟଣ' କ୍ରେଜ: କରାଚିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ 'ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ', ଲାଗିଲା ରଣବୀର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ୟଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ସେଠାରେ 'ରାମାୟଣ'କୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଭାରତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ, ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
Hindus from Pakistan are celebrating the arrival of Ramayana in Karachi, Also Requesting the makers to release the movie in their country. Jai Shree Ram chants all over🤯🤯 https://t.co/4V5bSCMIwY— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 29, 2026
ଭିଡିଓରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରଣବୀର, ସାଇ ଏବଂ ନିତେଶଙ୍କୁ 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କରାଚିର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଯଥା ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲଭୀ ଏବଂ ୟଶ୍ଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଲୋକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରେ ।
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ 'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ନିକଟରେ, 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତାମାନେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 'ରାମାୟଣ'କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି; ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯଉଛି ।
'ରାମାୟଣ' ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ ।
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରବି ଦୁବେ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ବିବେକ ଓବରୋଏ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।