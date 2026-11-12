ସପ୍ତାହକରେ 900 କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ରାମାୟଣ', ଖୁବଶୀଘ୍ର 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ
'ରାମାୟଣ' ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 'ଆନିମଲ୍' ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 11:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ 'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା । ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦୀୱାଲି ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି; 'ଭାଇ ଦୂଜ' ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । 'ରାମାୟଣ' ଜରିଆରେ ରଣବୀର କପୁର ନିଜର ପୂର୍ବ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆନିମଲ୍' ସମୁଦାୟ ଆୟର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି 'ବାହୁବଳୀ' କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 'ରାମାୟଣ' ମୋଟ ୭୦.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ୨୭,୨୩୯ଟି ଶୋ’ (shows) ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ୪.୫୦ କୋଟି, ମାଲାୟାଲମ୍ରେ ୨.୭୫ କୋଟି, ତେଲୁଗୁରେ ୨.୭୫ କୋଟି ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ୨.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି । ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆୟରେ ୨୪.୯% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମ ମୋଟେ ଗ୍ରସ କଲେକ୍ସନ ୬୧୪.୪୮ କୋଟି ଓ ନେଟ୍ ୫୧୪.୦୧ କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ଦିନୱାରୀ ଆୟ (ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍-ସାକନିକ)
- ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୁରୁବାର: ୬୪.୮୫ କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର: ୪୮.୦୫ କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର: ୬୯.୮୦ କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ରବିବାର: ୫୬.୧୫ କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ସୋମବାର: ୧୦୭.୫୦ କୋଟି
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର: ୯୪.୧୦ କୋଟି
- ସପ୍ତମ ଦିନ, ବୁଧବାର: ୭୦.୬୫ କୋଟି
'ରାମାୟଣ'ର ୮ ଦିନର ମୋଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
- ଭାରତରେ: ୬୧୪.୪୮ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍)
- ଭାରତରେ: ୫୧୪.୦୧ କୋଟି (ନେଟ୍)
- ବିଦେଶରେ: ୩୨୩.୫୦ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍)
- ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ: ୯୩୪.୫୫ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍)
'ଆନିମଲ୍' ଏବଂ 'ବାହୁବଳୀ ୨' ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା
'ରାମାୟଣ' ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୮୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା; 'ରାମାୟଣ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୋଟ ୮୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ 'ଆନିମଲ୍' ନାମରେ ଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଏହା ସହ 'ରାମାୟଣ' ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (ଘରୋଇ - ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ)
- ଧୁରନ୍ଧର 2- 1186.32 କୋଟି
- ଧୁରନ୍ଧର- 894.49 କୋଟି
- ପୁଷ୍ପା 2 (ହିନ୍ଦୀ) - 836.09 କୋଟି
- ଜବାନ- 640.42 କୋଟି
- ସ୍ତ୍ରୀ 2- 627.5 କୋଟି
- ଛାବା- 615.39 କୋଟି
- ଆନିମଲ- 554 କୋଟି
- ପଠାନ- 543.22 କୋଟି
- ଗଦର 2 - 525.5 କୋଟି
- ରାମାୟଣ - 514.01 କୋଟି
- ବାହୁବଲୀ 2- 511 କୋଟି