'ଜବାନ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ 'ରାମାୟଣ'; ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୨୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ୍, ୯ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ପ୍ରଥମ ୯ ଦିନର ଆୟ ମାମଲାରେ 'ରାମାୟଣ' କେଉଁ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 11:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ: ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ୍' ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛି । ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ସହ 'ରାମାୟଣ' ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭର ୯ ଦିନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ୧୦ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; କେବଳ ଏହି ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
'ରାମାୟଣ' ଏହାର ନବମ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କଲା ?
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ନବମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୪୭.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ (net) ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ୧୦.୬% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ (gross) ଆୟ ୫୭.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ନବମ ଦିନରେ 'ରାମାୟଣ' ୨୨,୯୯୩ ଥର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୋଟ ନିଟ୍ ଆୟ ୬୧୭.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ (gross) ଆୟ ୭୩୭.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନବମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ୪.୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣରୁ ୩.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ
ନବମ ଦିନରେ, 'ରାମାୟଣ' ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବିଦେଶରେ ମୋଟ ଆୟ ୩୭୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ୧,୧୧୦.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ବି ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ
ନିଜର ୯ମ ଦିନର ଆୟ ସହିତ, 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ବାହୁବଳୀ' ତାରକା ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୀତ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି'ର ସମଗ୍ର ଆୟର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୋଟ ୧୦୪୨.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଆଜିର (ଶନିବାର) ଆୟକୁ ଦେଖିଲେ, 'ରାମାୟଣ' ଆଜି ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜବାନ' (୧୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିତେଶ ତିୱାରୀ । ସେ ପୂର୍ବରୁ 'ଦଙ୍ଗଲ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଏହି ରେକର୍ଡ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ୟଶ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ୟଶ୍ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।