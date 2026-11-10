ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ରାମାୟଣ'; 'ଧୁରନ୍ଧର ୨'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ, ବନିଲା 'ମଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ'ରେ ୧୦୦କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ
ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ' ସମୟରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 11:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହାର 'ମଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ' (ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର) ସମୟରେ ଭାରତରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଏପରିକି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ରାମାୟଣ' ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ସୋମବାରର ଆୟକୁ ମିଶାଇ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଷଷ୍ଠ ଦିନର ଆୟ ସହ ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୩,୨୧୧ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଆୟର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନମତେ ରହିଛି: ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ୧୯,୭୮୬ଟି ଶୋ’ରୁ ୮୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ୯୦୮ଟି ଶୋ’ରୁ ୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ୧,୬୦୬ଟି ଶୋ’ରୁ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ୮୨୬ଟି ଶୋ’ରୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ ୭୮୫ଟି ଶୋ’ରୁ ୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ୪୧୩.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନେଟ୍ ଆୟ ୩୪୬.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବିଦେଶରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ ୬୬୩.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ: ଷଷ୍ଠ ଦିନ
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, 'ରାମାୟଣ' ୫,୮୯୦ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୨.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ମୋଟ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ୯.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଆଜି ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିତେଶ ତିୱାରୀ। ସେ ପୂର୍ବରୁ 'ଦଙ୍ଗଲ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ । ଏହି ରେକର୍ଡ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ୟଶ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ୟଶ୍ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।