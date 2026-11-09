ବଢୁଛି 'ରାମାୟଣ' କ୍ରେଜ, 4 ଦିନରେ ବିଶ୍ୱରେ 500 କୋଟି ପାର୍, ଭାରତରେ କଲା ଏତେ କଲେକ୍ସନ
ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ରୋଜଗାର କରିଚାଲିଛି । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 12:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ ପରେ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଦଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ କରିଛି । ଶନିବାର, ରବିବାର ଫିଲ୍ମ ଏକାକୀ ଦିନରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 4ଦିନରେ 200 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ରାମାୟଣ' ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଗତି ଧରିଛି ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ (ପ୍ରଥମ ଦିନ) ୬୪.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୬୯.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ, ଦୀପାବଳି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 'ରାମାୟଣ' ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା ।
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୫୬.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୬.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ପଛକୁ କନ୍ନଡ଼ ସଂସ୍କରଣରୁ ୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରୁ ୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣରୁ ୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ସଂସ୍କରଣରୁ ୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଏହାର ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ ୨୩୮.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କେବଳ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାମାୟଣ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 500 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ।
- ଭାରତରେ ନେଟ୍ ଆୟ: ୨୩୮.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଭାରତରେ ମୋଟ (ଗ୍ରସ୍) ଆୟ: ୨୮୫.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ (ଗ୍ରସ୍) ଆୟ: ୫୦୭.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
୫ମ ଦିନ: ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ
'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ୫ମ ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦିନର (ଓପନିଂ ଡେ) ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୋଟ ଆୟ କରିପାରେ, ଯାହା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଭଳି ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।