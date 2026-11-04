'ରାମାୟଣ' କ୍ରେଜ; ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲାଣି ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ କମାଇପାରେ ୧୫୦ କୋଟି
'ରାମାୟଣ' ଭାରତରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି; ଏଥିପାଇଁ ୧୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 4:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ପରଦାକୁ ଆସୁଚି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ' । ରଣବୀର କପୁର, ୟଶ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲଭୀ ଅଭିନୀତ ତଥା ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ବଜାରରେ ଏହାର 'ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ' ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 5 ଦିନର ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ (ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ) ୧୦୪.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ୮୩.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ୮୭,୮୮୧ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୨୭.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୨୨.୧୧ ଲକ୍ଷ ।
Something extraordinary. Something unforgettable. Something made for the big screens! Releasing tomorrow.🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/50RTZ3HK1M— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 4, 2026
ରାମାୟଣ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ:-
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବୁକିଂ, ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗଦାନ ରଖିଛି । 5 ଦିନର ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି (pre-sales) ର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
ମୋଟ ଆୟ (Gross)
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- ୪୧.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- ୧୮.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ତୃତୀୟ ଦିନ- ୨୦.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- ୧୩.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ- ୧୦.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୧୦୪.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 2 days to go. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/i1kwDKhSwP— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 3, 2026
ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଦୌଡ଼ରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି । ଏହାର ମୋଟ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ୮୫.୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ଏହା ପଛକୁ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ୮.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ୭.୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ରହିଛି । ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣର ବୁକିଂ ୨.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାଲାୟାଲମ୍ ସଂସ୍କରଣ ୫୪.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୟଶ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣଟି ତେଲୁଗୁ ବଜାର ତୁଳନାରେ ପଛରେ ରହିଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆକଳନ
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବାରୁ, 'ରାମାୟଣ' ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିପାରେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫-୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
With Rs. 25 crore+ in advance ticket sales and two more days to go, Namit Malhotra’s Ramayana has shattered the long-believed pre-Diwali jinx at the Indian box office! It is now on course to record the BIGGEST pre-Diwali advance bookings in PVRINOX’s 30+ year long history! A phenomenal milestone and a hugely encouraging moment for the entire Indian cinema industry 🎬 @malhotra_namit @WorldOfRamayana @_PVRCinemas @INOXMovies— Kamal Gianchandani (@kamalgianc) November 3, 2026
ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ୩ ନିୟୁତ ଡଲାର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ ୨.୮୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ରହିଛି । କେବଳ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୨.୧୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ମିଳିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ 'ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ' ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ୮,୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ 'ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ'ରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଆଶାକୁ ଦେଖିଲେ, 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦-୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର (ଗ୍ରସ୍) ଆୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଆଶାବାଦୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ; ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି ।
'ରାମାୟଣ' PVR INOX ରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବର ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ, 'ରାମାୟଣ' ସିନେମା ହଲ୍ ବୁକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିସାରିଛି । PVR INOX ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମଲ ଗିଆନଚନ୍ଦାନୀ ନିକଟରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳାର ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇତିହାସରେ 'ରାମାୟଣ' ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହାସଲ କରିପାରେ । ଗିଆନଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, PVR ଏବଂ INOX ରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନେଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ସେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ,
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ'ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ଗାଥା ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି; ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ୫ ନଭେମ୍ବର (କାଲି) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାହାଣୀକୁ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯିବାର ଥିଲା । ଯଦିଓ ନିର୍ମାତାମାନେ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଠାରୁ 'U' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ଅବଧି ୩ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ରହିଛି । ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ । ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କ୍ରିଏସନ୍ସ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବ, E4 ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ AVA କେରଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଥିଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏହାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବଣ୍ଟନ କରିବ, ଏବଂ ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ।