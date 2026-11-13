'ବାହୁବଳୀ ୨' ଓ 'RRR'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ରାମାୟଣ', 8 ଦିନରେ 1000 କୋଟି କଲା ପାର୍
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ମାତ୍ର ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 10:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦୃଢ଼ ଆୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସହ ଏହି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 53.50 କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ 24,042ଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ଏବଂ 19,464ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କନ୍ନଡ଼ ସଂସ୍କରଣ 923ଟି ଶୋ’ରୁ 3.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ମାଲାୟାଲମ ତାମିଲ୍ ଓ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ଯଥାକ୍ରମେ 2.80 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2.15 କୋଟି ଏବଂ 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଆୟ ସହ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ନେଟ୍ (net) ଆୟ 564.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ (gross) ଆୟ 675.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ।
8 ଦିନରେ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ
ଦୀପାବଳିର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର ୫ ରେ 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ, ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୫୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଲମ୍ବା ଛୁଟି ସମୟରେ ଏହାର ଆୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ଛୁଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା; ଏହି ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୯୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ (gross earnings) କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ (ଅଗ୍ରୀମ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି) ଏହାର ମୋଟ ଆୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ଅଗ୍ରୀମ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି । ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ 1,033.55 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
୧,୦୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା 3ୟ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ'
ଏହି ସଫଳତା ସହ 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ (କ୍ଲବରେ) ସାମିଲ ହେବାରେ ୧୧ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ମାତ୍ର ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରି, ଏହା ଏପରି କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । କେବଳ 'ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ହିଁ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ; ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର (ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ପାଇଥିବା) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳନାରେ 'ରାମାୟଣ' ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ବାହୁବଳୀ ୨: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍' ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ଦିନ ନେଇଥିବା ବେଳେ, 'ଆର୍ଆର୍ଆର୍' ପାଇଁ ୧୬ ଦିନ ଏବଂ 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୨' ପାଇଁ ୧୮ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ସେହିପରି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ମଧ୍ୟ ୧୮ ଦିନ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି 'ପଠାନ' ୨୭ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ' ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍' ଦ୍ୱାରା, DNEG ଏବଂ ୟଶଙ୍କ 'ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ସହଯୋଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୮ ମସିହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।