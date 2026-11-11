ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ରାମାୟଣ'; ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଜେଲର୍ ୨' ରେକର୍ଡ, କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ରାମାୟଣ' 6 ଦିନର ଆୟ ସହ 'ରାମାୟଣ' 'ଜେଲର୍ ୨' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ । ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 11:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାମାୟଣ' କ୍ରେଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୀପାବଳି ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ଆୟ କରିଛି; ପର୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ଦେଶରେ ଏହା ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଏଥିରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଜେଲର୍ ୨' ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଆୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 6 ଦିନରେ 'ରାମାୟଣ'ର ମୋଟ ଆୟ କେତେ ହୋଇଛି ?
'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ଦୀପାବଳି (ନଭେମ୍ବର ୮) ଦିନ 'ରାମାୟଣ' ୫୬.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଥିବାରୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, 'ରାମାୟଣ' ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତରେ ୧୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ହାସଲ କଲା । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଏହା ୯୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଯଦିଓ ଦୈନିକ ଆୟରେ ୧୨.୫% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
ରାମାୟଣ - ଦିନୱାରୀ ଆୟ (ଭାରତ ନେଟ୍ - Sacnilk)
ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୁରୁବାର: ୬୪.୮୫ କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର: ୪୮.୦୫ କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର: ୬୯.୮୦ କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ରବିବାର: ୫୬.୧୫ କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ସୋମବାର: ୧୦୭.୫୦ କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର: ୯୪.୧୦ କୋଟି
ମୋଟ ଆୟ ୪୪୫.୨୨ କୋଟି
'ରାମାୟଣ'ର ୭ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, 'ରାମାୟଣ' ଏହାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୪.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ୫୩୨.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହାର ନେଟ୍ ଆୟ (net collection) ୪୪୫.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ ୨୪,୩୪୪ଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା; ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣଟି ୧୯,୮୪୫ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ ୮୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ।
'ରାମାୟଣ' – ୫ ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
- ଭାରତରେ: ୫୩୨.୧୩ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍ ଆୟ)
- ଭାରତରେ: ୪୪୫.୨୨ କୋଟି (ନେଟ୍ ଆୟ)
- ବିଦେଶରେ: ୨୯୭.୦୦ କୋଟି (ଗ୍ରସ୍ ଆୟ)
- ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ: ୮୨୩.୫୦ କୋଟି (ନେଟ୍ ଆୟ)
'ଜେଲର୍ ୨' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ରାମାୟଣ'
'ରାମାୟଣ' ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୮୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା; ବର୍ତ୍ତମାନ 'ରାମାୟଣ' ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୮୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 'ଧୁରନ୍ଧର୍ ୨' ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା ।
'ରାମାୟଣ'ର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ?
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭଲ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ 'ରାମାୟଣ' ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ବାକି ଅଛି । ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି' (ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା) ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର 20 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ନିଜର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟୟ (ବଜେଟ୍) ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ 'ରାମାୟଣ' ପାଖରେ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ହିଁ ରହିଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି 'ରାମାୟଣ' ସିରିଜ୍ଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ୟଶ୍ ଓ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ।