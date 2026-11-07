'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସ; ଧନତେରସରେ ଧନ ବର୍ଷା, ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ କେତେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 10:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆୟରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ କେତେ ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ୱର 5ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୬୪.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଯାହା ଧନତେରସ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ୨୫.୯% ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୮.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ୧୧୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ୧୭,୨୬୫ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୫.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଏହା ୮୦୨ଟି ଶୋ’ରୁ ୫.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏହା ୧,୩୨୦ଟି ଶୋ’ରୁ ୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ସେହିପରି, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଏହା ୪୮୭ଟି ଶୋ’ରୁ ୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୮୯ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୩୪.୮୦ କୋଟି ଏବଂ ନେଟ୍ ୧୧୨.୯୦ କୋଟିର ମୋଟ ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । 'ରାମାୟଣ' ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଦେଶରେ ୩୫.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବିଦେଶରେ ମୋଟ ଆୟ ୮୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ଆୟ ୨୨୧.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ରାମାୟଣ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: 'ଆଦିପୁରୁଷ' ସହ ଏହାର ତୁଳନା କିପରି ?
ଯଦିଓ 'ରାମାୟଣ' ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଥାପି ଏହା 'ଆଦିପୁରୁଷ'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପଠାନ୍', 'ଆନିମଲ୍' ଏବଂ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହା 'ଆଦିପୁରୁଷ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୮୬.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନର ଆୟରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆଦିପୁରୁଷ' ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, 'ରାମାୟଣ' ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ନିକଟତର ହେଉଛି । ତେବେ, ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ (ରିଲିଜ୍) ସମୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । 'ଆଦିପୁରୁଷ' ଏକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି ଶନିବାର ଥିଲା; ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 'ରାମାୟଣ' ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଆୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଯଦି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ,
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ'ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଟିମରେ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା, ମନ୍ଥରା ଭୂମିକାରେ ଶିବା ଚଢ଼ା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଶୋଭନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବରଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜିମର୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ DNEG ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।