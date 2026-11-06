ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ରାମାୟଣ' ଦମଦାର ଓପନିଂ, 150 କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଣବୀର-ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ମନ ଜିତିଲା ରଣବୀର କପୁର ଓ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଂଟିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 1:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବିପୁଳ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜୋରଦାର 'ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ' ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାମାୟଣ' ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 64.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଆୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମୋଟ 25,200 ଟି ଶୋ’ ରୁ ଏହି ଆୟ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣର ଅବଦାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି; 18,002 ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା 47.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ୟଶଙ୍କୁ ରାବଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,197 ଶୋ’ରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ 1,776 ଶୋ’ରୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2.60 କୋଟି ଏବଂ 1.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବଦାନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 77.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବିଦେଶରେ, ରାମାୟଣ 50.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଆୟକୁ 127.50 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସେପଟେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ 155 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି 'ରାମାୟଣ'
୬୪.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ସହିତ, 'ରାମାୟଣ' ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' (ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା) ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ 'ୱାର୍' (ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା) କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ,
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ'ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଟିମରେ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା, ମନ୍ଥରା ଭୂମିକାରେ ଶିବା ଚଢ଼ା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଶୋଭନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବରଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜିମର୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ DNEG ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।