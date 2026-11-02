'ରାମାୟଣ'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: ରଣବୀରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ୪୬କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 5:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ, ସମସ୍ତ ଦିନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି ।
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ୩୫,୮୫୫ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧.୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆଗ୍ରହକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ୨୦୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଆୟ ୩୭.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୮.୯୨ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଆଗରେ ରହିଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀୟ ବଜାରରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ତାଲିକାରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଆଗରେ ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ପ୍ରି-ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅବଦାନ ୩୯.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ୪.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
The countdown to a grand cinematic experience is down to 5 days! Book your tickets now. 🏹 Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/Ft94Az4lSN— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 31, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ସଂସ୍କରଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୨.୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ନଡ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବୁକିଂ ଖୋଲା ରହିଥିବାରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ବଜାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କେତେ ଆୟ କଲାଣି ?
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫.୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ପାଇଁ ୧୩.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ୭.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ 'ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍' ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ବିଦେଶରେ କେତେ ଆୟ ?
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହାର ବିଦେଶରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ 2.85 ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର 2.15 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅଛି । କେବଳ ଆମେରିକାର ପ୍ରିମିୟର ବୁକିଂ 800,000 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ବଜାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ଏକାଡେମୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଡେଭିଡ ଗେଫେନ ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ହଲିଉଡର କିଛି ତାରକା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । ତେବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜକୁ ଦେଖି ବାଣିଜ୍ୟ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ରାମାୟଣ ବିଦେଶରେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ 20 ନିୟୁତ ଡଲାର ଆଡକୁ ଯାଇପାରେ ।
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ,
ନାମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍' , 'DNEG' ଏବଂ ୟଶଙ୍କ 'ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ'କୁ ଏକ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ନିତେଶ ତିୱାରୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 'ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍' (CBFC) ପକ୍ଷରୁ 'U' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସିନେମାଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ଅବଧି ୩ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଭାରତ ବାହାରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ 'ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ' ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ବଜାରରେ 'ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ' ଏହାର ବିତରଣ କରିବ ।