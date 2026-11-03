ରାମାୟଣ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସରେ ୧୦୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଣବୀର-ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ରେକର୍ଡ ।୧୦୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଣବୀର-ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ।ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ବଜାର ଆଗରେ ।ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ୍ଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁକିଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
ସାକନିକ ସର୍ବଶେଷ ବୁକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭୬.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦେଶୀୟ ବଜାରରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ୬୦.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ୬୨,୯୦୧ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୯.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି; ଯେଉଁଥିରୁ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୫.୩୫ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ।
'ରାମାୟଣ'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ବଜାର ଆଗରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଦେଶୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣର ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ୬୨.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂର ପ୍ରାୟ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣରେ ୬.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରେ ୫.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣରେ ୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ୨୩.୦୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି ।
Three days until the story that has inspired generations takes the big screen. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/DWisRYijOK— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 2, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ୧୫.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶନିବାର ପାଇଁ ୧୭.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୧୧.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କେବଳ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକିଂ ଜାରି ରହିଛି ।
ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ 100 କୋଟି ପାର୍
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଦେଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ପୂର୍ବ ରିଲିଜ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂଗୁଡିକ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱ ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପ୍ରି-ବିକ୍ରିକୁ 100 କୋଟି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ନେଇଛି । ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 4 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପେଡ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ଗୁଡିକ 1.20 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବାବେଳେ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ଆମେରିକାର ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି 3 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Four days until a timeless tale of love, duty and devotion unfolds on the big screens. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/JW2H1NGlA2— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 1, 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ମାର୍କେଟ ବିଦେଶର ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଖବର ମୁତାବକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 20 ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁକିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଂ ଆକଳନଗୁଡିକ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖାଯିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସଂସ୍କରଣରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ଖୋଲିବା ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିପାରେ ।
'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୧' ବିଷୟରେ
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ଭାଗ ୧' ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁଇଟି ଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହାନ୍ସ ଜିମର ଏବଂ ଏ. ଆର୍. ରହମାନ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହାନ୍ସ ଜିମର ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀ 'DNEG' ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର VFX କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ୧୯୫ ମିନିଟ୍ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍' (CBFC) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାଟଛାଣ୍ଟ ବିନା 'U' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।