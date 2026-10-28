ବିଶ୍ୱରେ 'ରାମାୟଣ' କ୍ରେଜ; ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲାଣି 2 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆୟ, ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ?
'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ବାକି ଅଛି । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଏହି ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 10:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଏହାର 'ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ' (paid preview) ଶୋ’ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି (pre-sale) ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ନିୟୁତ ଡଲାର (୨୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର) ଆୟ କରିସାରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ବେଶ୍ ଜୋରଦାର ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଆଉ 8 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଆଡବାନ୍ସ ବୁକିଂ ପରିମାଣ ୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୭,୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ଆୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକରୁ ୫,୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ମିଳିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ..
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଶାଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବ୍ରିଟେନରେ ୯୦,୦୦୦ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୬୦,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର (୨୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର) ପାର୍ କରିଯାଇଛି—ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ।
ଭାରତରେ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ?
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' କେବଳ ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ସାକନିକଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ସକାଳ 10 ସୁଦ୍ଧା, ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ 2,62,000 ଟିକେଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 14.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଛି । ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ (ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା) ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ 11.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି । ଏହା ପଛକୁ ଦିଲ୍ଲୀ (2.75 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ (2.35 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରହିଛନ୍ତି । ମୋଟ ଆୟର ୮୬% କେବଳ ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି । ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ 'ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ' ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରିମ ବିକ୍ରି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହନ୍ତ ପାଇଁ ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇ ଭାଗ ରୂପାନ୍ତର । ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା, ଯଶ ରାବଣ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦୁବେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଦିନାଥ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।