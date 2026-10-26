'ରାମାୟଣ' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: ଭାରତରେ ୧୦ କୋଟି ପାର୍, ବିଦେଶରେ ଏତେ କଲାଣି ପ୍ରି-ସେଲ୍ କଲେକ୍ସନ
'ରାମାୟଣ' ନଭେମ୍ବର ୫ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ନେଇ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 8:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଦଶହରା ଅବସରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି । ନଭେମ୍ବର ୫ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭର ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଅଧିକ ସୋ’ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସୋ’ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତରେ, ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ କରିସାରିଛି ।
'ରାମାୟଣ' - ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଅପଡେଟ୍
ଭାରତରେ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଆଗରେ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ବୁକିଂର ୮୭% ଅଟେ । କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । କିଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସକାଳୁଆ ଶୋ’ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ୮୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ଯଦିଓ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୦-୧୫ଟି ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସ୍କ୍ରିନିଂ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣଟି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ୪,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ମିଶି ମୋଟ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ୪୪ଟି ତେଲୁଗୁ ଶୋ’ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ (ହାଉସ୍ଫୁଲ୍) ହୋଇସାରିଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ଶୋ’ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।
ବିଦେଶୀ ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍
ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜୋରଦାର୍ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତିଲାଭର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ 'ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ' (paid previews) ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରିଭ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫,୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ୪,୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଆୟ କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ, 'ରାମାୟଣ' ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରେ କରିଯାଇଛି—ଯାହା ଫିଲ୍ମଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବର ହିସାବ ଅଟେ ।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୁଟିଂ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ୨୦୨୮ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟର ଦୁଇ ଭାଗ ରୂପାନ୍ତର । ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା, ଯଶ ରାବଣ ଏବଂ ସନି ଦେଓଲ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦୁବେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା ଏବଂ ଆଦିନାଥ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଡିଏନଇଜି ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।