ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ: ବିଶ୍ବ କଲେକ୍ସନରେ ବାହୁବଳୀ- 2କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ରଣବୀର-ୟଶଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'
ବକ୍ସ ଅଫିସର 23 ତମ ଦିନରେ 'ରାମାୟଣ' ବାହୁବଳୀ-2ର ବିଶ୍ବ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 1000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
Published : November 28, 2026 at 4:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ'ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ରାମାୟଣ'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ ଜଲୱା ଆଜିକୁ 23 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାଟି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ବାହୁବଳୀ 2ର ବିଶ୍ବ କଲେକ୍ସନକୁ ପାର୍ କରିଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହିପରି 2ଟି ରେକର୍ଡ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସିନେମା । ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ବରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି 'ରାମାୟଣ' ।
'ରାମାୟଣ' ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରାଜୁତି ଜାରି ରଖିଛି । ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର କପୁର, ମା' ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ୟଶ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର୍ ସାକନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 23ତମ ଦିବସରେ ସିନେମାଟି ଭାରତରେ 8.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାମାୟଣର ଭାରତରେ ନେଟ୍ ଆୟ 1,000.55 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି । ଭାରତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ 1,195.10 କୋଟି ରହିଛି ।
ଏହା ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ । 23ତମ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏହା ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ସିନେମାଟି 1,000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ନେଇଛି । 22ତମ ଦିନରେ ସିନେମାଟି 9.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । 23 ତମ ଦିବସରେ ଏହା 12.4% କମ୍ ଆୟ କରିଛି । ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଆସିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ।
ସିନେମାର ହିନ୍ଦୀରେ ରାମାୟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଛି । 23 ତମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ସିନେମାଟି 4,976 ସୋରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ସିନେମାଟି 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାମିଲ ଭାଷାରେ 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାଲୟାଲମ୍ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
'ଏହି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର..', 'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭ୍ରମରବର
ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ:
ରାମାୟଣର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନରେ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି । 23 ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶ ଆୟ 595 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1790.10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଏବେ ବାହୁବଳୀ 2ର ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ।
ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା (ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ) ଏବଂ ୟଶ୍ (ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ରାମାୟଣ ନଭେମ୍ବର 5ରେ 64.85କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 107.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଆଠ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି 564.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 128.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ 8.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସୋ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସିନେମାର ଆୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
23ତମ ଦିନରେ ରାମାୟଣର 2ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି
- ସାରା ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ
- ବାହୁବଳୀ 2ର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆୟକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି
ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଧୂରନ୍ଧର 2 ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।
|ସିନେମା
|ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଆୟ
|ଦଙ୍ଗଲ
|2,070.30 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ଧୁରନ୍ଧର 2
|1,813.39 କୋଟି ଟଙ୍କା
|ରାମାୟଣ
|1,790.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଜବାନ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ 'ରାମାୟଣ'; ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୨୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ୍, ୯ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି