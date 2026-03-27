ରାମ ନବମୀ 2026: ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଏଲରେ ରାମ ବନିଛନ୍ତି ଏହି ତାରକା, ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ

ରାମ ନବମୀ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ପରଦାରେ ରାମଙ୍କ ଅଭିନୟ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ?

ACTORS PORTRAYED ROLE OF LORD RAM
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 2:32 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ । ରାମ ନବମୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମାନବ ଅବତାର । ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ଏହି ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ ଦେଶର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର । ତାଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏପରି ସମୟରେ ସାଉଥରୁ ବଲିଉଡ ଅନେକ ତାରକା ପରଦାରେ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଅରୁଣ ଗୋବିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭାସ, ଗୁରୁମିତ... ଅନେକ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେହି ତାଲିକାରେ ରଣବୀର କପୁର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଏପ୍ରିଲ 2 ରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସିବ । ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଏଲରେ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ରଣବୀର କପୁର: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ରାମାୟାଣା' ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ, ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ପ୍ରଭାସ: 'ଆଦିପୁରୁଷ' ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ' ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଓମ୍ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃତି ସାନନ୍ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ VFX, ଖରାପ ସଂଳାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଅରୁଣ ଗୋବିଲ: ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ 'ରାମାୟଣ'ରେ ଭଗବାନ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା 1980 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ନାମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ​​ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ରାମ' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଜିତେନ୍ଦ୍ର: 1997 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲବ କୁଶରେ ଅଭିନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଜୟପ୍ରଦା ସୀତା ଭାବରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭି ମଦୁସୁଦାନ ରାଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ମିକି, ଦାରା ସିଂ ହନୁମାନ ଏବଂ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଗୁରମିତ୍ ଚୌଧୁରୀ: ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ 'ରାମାୟଣ'ରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାରିତା ସହ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ - ଏକ ଅଭିନୟ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା ।

ଏନ.ଟି. ରାମା ରାଓ: ଶ୍ରୀ ରାମ ଅଞ୍ଜନେୟ ଯୁଦ୍ଧମ (୧୯୭୫) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏନ.ଟି. ରାମା ରାଓଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର: ସେ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବାଲ୍ ରାମାୟଣମ୍" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ।

'ରାମାୟାଣା': ରାମ ନବମୀରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରାମଙ୍କ ଝଲକ

40 ବର୍ଷରେ ରାମ ଚରଣ; ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ପେଦ୍ଦି ପେହେଲୱାନ'ଙ୍କ ଝଲକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAM NAVAMI 2026
ACTOR WHO PLAYED RAM IN MOVIE
ACTORS WHO PLAYED RAM
ରାମ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ତାରକା
ACTORS PORTRAYED ROLE OF LORD RAM

