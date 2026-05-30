'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା, କହିଲେ 'FWICE କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ'
'ଡନ୍ 3 ବିବାଦ' ରାମ ଗୋପାଳ ଭର୍ମା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । FWICE କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିବାଦକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Published : May 30, 2026 at 2:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଡନ୍ 3 ବିବାଦ' ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଫେଡେରାଲ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ କର୍ମଚାରୀ (FWICE) ରଣବୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତଥାକଥିତ ନିଷେଧାଦେଶ ଶେଷରେ ଫେଡେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପରିହାସ ହେବ । ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜର ଧାରଣା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
BAN “FWICE” and not @RanveerOfficial— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 29, 2026
The so called “BAN” or non co operation in the style of Gandhiji , will eventually become a BIG FAT JOKE on FWICE
This isn’t industry or worker protection, like they are claiming. It is just a pure performative muscle flexing , by an…
'FWICE କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ'
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଡନ୍ 3' ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାଦରେ 'FWICE' ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ରମବୀରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି FIWCE କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ' ଲେଖି ନିଜର ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ତଥାକଥିତ 'ନିଷେଧାଦେଶ' ଶେଷରେ FWICE ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିହାସ ହୋଇ ରହିବ । ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିବା ପରି ଏହା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ । ଏହାର ଧାରଣା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ୟୁନିଅନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଏହା 5 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 50 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଦାବି ହେଉ, ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବିବାଦର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ।''
'ରଣବୀରଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''FWICE କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ଅଦାଲତ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶ୍ୟାମ କୋର୍ଟ, ଯାହା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଇନର ନିୟମ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଅବମାନନା କରେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କଳାକାରମାନେ ଧୁରନ୍ଧରରେ ରଣବୀରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି ।''
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିବାଦରେ FWICE ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କାରଣ ଏହା ହତାଶ ହେବା ସହ ଏହାର ପୁରୁଣାତାକୁ ଦର୍ଶାଇବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବିକା କୌଣସି ଅଭିନେତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବଡ ମିଛ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିସ୍ତାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଦାବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି ବିବାଦ, ଯେପରି ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାମଲାରେ ମାମଲା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ FWICE ପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଳାକାରମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ?''
''ଏଥିସହ କେବଳ ବିବାଦୀୟ ଦଳ ଘଟଣାର ବିଶେଷତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନାଗରିକ ମାମଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଜଣେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଚାରପତି ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ ନକରିବାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ।''