'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ 'ଏକ ନୂତନ ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ରମର ଜନ୍ମ' କହିଲେ ରାମ ଗୋପାଳ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିର୍ମାତା ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ନେଇ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ "ଏକ ନୂତନ ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ରମର ଜନ୍ମ" ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 11:14 AM IST
Updated : March 18, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି, RGV ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସିନେମାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
After last nights watch of #Dhurandhar2 in terms of it’s sheer cumulative impact in every which way , whether on it’s expected collections , audience euphoria , social influences , cinematic grammar breaking , and above all the psychological audio visual impact , it will be a…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବା ବର୍ମା ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲକୁ "ଶୋଲେ x 100 ସ୍ତରର ମହାନତା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ "ମନସ୍ପର୍ଶୀ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଭାବ" ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିପାରେ । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି "ଏକ ନୂତନ ସିନେମା କ୍ରମର ଜନ୍ମ"କୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ବର୍ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲବର୍ଗ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଇକନମାନେ ମଧ୍ୟ "ସବୁକିଛି ଛାଡି" ଫିଲ୍ମର ଉଦଘାଟନୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଉଚିତ ।
This is STRATOSPHERIC LEVEL .. @AdityaDharFilms is on a RAMPAGE of REVENGE #Dhurandhar2 https://t.co/UXOO504Xtl— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 7, 2026
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ମା ଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି । RGV ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିଛି । ରାମ ଗୋପାଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦାବି ବିରୋଧରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । କଶ୍ୟପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରାଜନୀତି ସହ ସହମତ କିମ୍ବା ଅସହମତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇବ । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ