ପୁଣି ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଆ ହେବେ ଉପାସନା
ରାମ ଚରଣ ଓ ଉପାସନା ପୁଣି ଥରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦୀୱାଲି ଅବସରରେ ଉପାସନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ବାପା ହେବେ ରାମ ଚରଣ । ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ଉପାସନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୀପାବଳି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସିର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବେବି ସାୱାରର ମଧ୍ୟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣିଥରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଆ ହେବେ ଉପାସନା
ଉପାସନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସମୟରେ ବେବି ସାୱାରର ସମାରୋହର ଏକ ଝଲକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଆଉଟଫିଟରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି, ଉପାସନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ପ୍ରେମକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା ।" ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମାରୋହ କୋନିଡେଲା ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିକଟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁରେଖାଙ୍କୁ ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଉପାସନାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ, ଛୋଟ କ୍ଲିନ କାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ନାଗାର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଅନେକ ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଉପାସାନା 14 ଜୁନ୍ 2012ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ଜୁନ୍ 20, 2023ରେ ଉପସାନା ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ବର୍ଷକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ପୁରା ପରିବାର ।
