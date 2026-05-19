ପେଡ୍ଡି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏହି 2 ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରାମ ଚରଣ
ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ରାମ ଚରଣ ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ 'ପେଡ୍ଡି' ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 11:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅଭିନୀତ 'ପେଡ୍ଡି' ଟ୍ରେଲର ରିିଲିଜ ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେଡ୍ଡି ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରକୁ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପେଡ୍ଡି ଟିମ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ, ରାମ ଚରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Ram Charan : It’s physically challenging. I don’t know how Salman Khan sir and Aamir Khan sir did it. I had a lot of injuries#SalmanKhan and #AamirKhan did the most difficult thing, they gained weight and then lost it again. That’s really tough for an actor pic.twitter.com/BDHuO9Izsv— Devil V!SHAL (@VishalRC007) May 18, 2026
ରାମ ଚରଣ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ପେଡ୍ଡି' ରେ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାଂସପେଶୀ ଯୋଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି - ଯାହା ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଟ୍ରେଲରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ରାମ ଚରଣ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭାବନା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ।
#Peddi - Ram Charan is truly one of the most humble and down-to-earth superstars in Indian cinema. ❤️🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) May 18, 2026
Despite being a global star, having massive projects, unlimited fame, and unbelievable success, the way he still respects senior actors and stays connected to his roots is… pic.twitter.com/1yMOva66CN
ଏହି 2 ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରାମ ଚରଣ
ରାମ ଚରଣ 'ସୁଲତାନ' ଏବଂ 'ଦଙ୍ଗଲ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଥିବା କ୍ରୀଡା ନାଟକ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅନେକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଥାଏ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଲତାନ ଏବଂ ଦଙ୍ଗଲ ପରି, ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା । ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏହି ଧାରାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଆମେ ସେହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ସଲମାନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମିର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲତାନ ଓ ଦଙ୍ଗଲ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି; ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଛିଛୁ ।" ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆମୀର ସାର୍ ଏବଂ ସଲମାନ ସାର୍ ଏହା କିପରି କରିପାରିଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଲି ।"
'ପେଡ୍ଡି' ଟ୍ରେଲର
ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ - ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର, ଧାବକ ଏବଂ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା । ଟ୍ରେଲରଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖେଳାଳି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି । ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ର ପେଡ୍ଡି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଏକ ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଟ୍ରେଲରଟି ଆହୁରି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ କିପରି କ୍ଷମତା ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁି କି, ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜଗପତି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । 'ପେଡ୍ଡି' ରାମ ଚରଣଙ୍କ 16ତମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ଭେଙ୍କଟ ସତୀଶ କିଲାରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ସିନେମାସ୍ ବ୍ୟାନରରେ, ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ପେଡ୍ଡି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ହେବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ପ୍ରିମିୟର୍
'ପେଡ୍ଡି'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଦମଦାର ଲୁକ୍, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ତାରକା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ