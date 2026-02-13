ଜାଆଁଳା ଶିଶୁର ଏହି ନାଁ ଦେଲେ ରାମ ଚରଣ ଓ ଉପାସନା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଉପାସନାଙ୍କ ଜାଆଁଳା ଶିଶୁର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉପାସନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉପାସନା ଜାନୁଆରୀ 31, 2026 ରେ ଜାଆଁଳା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାମ ଚରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ।
ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ
ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବବର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ, ମେଗାଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ଉପାସନାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ରାମ ଚରଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ କ୍ଲିନ କାରାଙ୍କୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି, ମେଗାଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସହ ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି । 'ଶିବ ରାମ କୋନିଡେଲା ଏବଂ ଅନବୀରା ଦେବୀ କୋନିଡେଲା ।"
ଚିରଞ୍ଜିବୀ ତା’ପରେ ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାତିର ନାମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶିବ ରାମ, ଦୁଇଟି ଶାଶ୍ୱତ ଆଦର୍ଶର ସଙ୍ଗମ । "ଶିବ" ଶିବ ଶଙ୍କର ବର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ରାମ ଚରଣରୁ "ରାମ" ଧାର୍ମିକତା, କରୁଣା ଏବଂ ନୈତିକ ସାହସର ପ୍ରତୀକ । ଏକତ୍ର, ଏହି ନାମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।"
ମେଗାଷ୍ଟାର ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ନାଁର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅନବୀରା ଦେବୀ ଦିବ୍ୟ ନାରୀତ୍ୱର ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକାଶ । ଅନବୀରା ନିର୍ଭୀକତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଏକ ନାମ ଯାହା କୃପା, ସାହସ ଏବଂ ଅଟଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।" ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଶେଷ କରି, ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶିବ ରାମ ଏବଂ ଅନବୀରା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ ।"
