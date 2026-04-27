ରକୁଲଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଜାକି, ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ
ଜାକି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : April 27, 2026 at 1:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକୁଲ ପ୍ରିତ ସିଂଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ସ୍ବାମୀ ଜାକି ଭାଗନାନୀ । ଜାକି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଜାକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ମୋର ଏଭଳି କହିବାର ନଥିଲା । ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରକୁଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର’’ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆ ଚୁପ୍ ହେବନି ଏଣୁ ଆମେ ଏହାର ମଜା ନେବା ଦରକାର’’ ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାମୀ ଜାକିଙ୍କ ‘‘ସିଚୁଏସନସିପ୍’’ ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ରକୁଲପ୍ରୀତ । ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଜ ବିବାହକୁ ସିଚୁଏସନସିପ୍ର (ପରିସ୍ଥିତି ବଶବର୍ତ୍ତୀ)ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଜାକି । ଯାହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସକରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ରକୁଲ ।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜାକି ରକୁଲଙ୍କ ପଛପଟେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜାକି ମଧ୍ୟ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓରେ ରକୁଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ‘‘ମୁଁ କେତେଥର ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ମିଲେନିଆଲ୍ସ, ଜେନ୍ ଜି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ’’ । ଏହି ମୁହୁର୍ତ୍ତଟି ବିବାଦ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ମଜାଦାର ଲାଗୁଥିଲା ।
ଏହି କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ
ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରକୁଲ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘‘ହୋ ଗୟା ଆପ ଲୋଗୋ କା ଭି ଅବ (ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବେ ହୋଇଗଲା କି)...ହସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ’’ । ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନନେଇ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରକୁଲ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜ ମତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ‘‘କିଭଳି ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ହେଡ୍ଲାଇନ ପାଲଟିଯାଏ । ମଜାଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ’’ ।
ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜାକି କହିଥିଲେ ଯେ ରକୁଲ ଓ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ । ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ କଲୁ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କିଛି ବି କହିପାରେ’’ । ଜାକିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସକରାତ୍ମକ ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ।
