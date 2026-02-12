ETV Bharat / entertainment

୧୭୫ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ୧୧ କୋଟି ବଜେଟ୍ ଓ 38 ଲକ୍ଷ ଆୟ; ଏହି ଫିଲ୍ମ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ଜେଲ୍, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରି-ରିଲିଜ ଦାବି

୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ...

RAJPAL YADAV
RAJPAL YADAV (Getty Image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 4:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରାୟ 150ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସେ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଫିଲ୍ମରୁ ଋଣ ବୋଝରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ରାଜପାଲଙ୍କ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ପରେ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ମିକା ସିଂ, ଗୁରୁ ରାନ୍ଧାୱା, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଏବଂ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ, ଅଭିନେତା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆଣିଛି ।

ଏହି ଫିଲ୍ମ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ଜେଲ୍

'ଆତା ପତା ଲାପତା' ନାମକ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 11 କୋଟି ବଜେଟ୍ ସହ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର 38 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ବଡ଼ କ୍ଷତି ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଭାରି ଋଣରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ । ପରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି।

ବାରମ୍ବାର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ଫେବୃଆରୀ 5 ରେ, ସେ ଶେଷରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 2012ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି IMDb ରେ 10 ରୁ 5.4 ରେଟିଂ ପାଇଥିଲା । ସେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧା ଯାଦବ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା, ଦାରା ସିଂହ, ବିଜୟ ରାଜା, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରାଜ, ଓମ୍ ପୁରୀ, ମୁସ୍ତାକ ଖାନ, ରଜାକ ଖାନ, ଶରତ ସକ୍ସେନା, ବିବେକ ଶୌକ, ନୀରଜ ସୁଦ, ମୁକେଶ ତିୱାରୀ, ମନୋଜ ଜୋଶୀ, ବିକ୍ରମ ଗୋଖଲେ, ସତ୍ୟଦେବ ଦୁବେ, ଅରୁଣ ଶେଖର, ଯଶପାଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆସରାନିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 175 ଜଣ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ଫିଲ୍ମରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ମାନବ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ପରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତି । ମାନବ ବୀମା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାମଲାଟି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବର ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ । ରାଜପାଲ ଯାଦବ "ଶ୍ରୀ ନୌରଙ୍ଗ ଗୋଦାବରୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍" ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା । ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ YouTube ରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା YouTube ରେ ପ୍ରାୟ 2ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି ।

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରିରିଲିଜ ଦାବି

ରାଜପାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଏହାକୁ ପୁନଃ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, YouTubeରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

