ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍; ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହେଁନି'
୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପାଇଥିବା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ତାରକାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କଲେ।
Published : February 19, 2026 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଏବଂ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଜାମିନ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ । ରାଜପାଲ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ତଥାପି, ରାଜପାଲ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ନକରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାର ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସହାନୁଭୂତି ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ରାଜପାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ହେଡଲାଇନ୍ସରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 'ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜଣେ ଠକ'। ସେବେଠାରୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ 10ଟି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି । ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଠକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି କାମ କରିବେ ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି; ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ।"
ସୋନୁ ସୁଦ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଭଳି ନାମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ରାଜପାଲ କୌଣସି ନାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ପଚରାଯିବାରୁ, ରାଜପାଲ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି ଚାହେଁ ନାହିଁ ।"
ବୁଧବାର ଦିନ, ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ରାଜପାଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରିସର ଭିତରେ ଧୂମପାନ କୋଠରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅପାର ଭଲପାଇବା ମିଳିଛି । ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁବିଧା ପରି ଜେଲ ଭିତରେ ଧୂମପାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ।''
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିଛି । କେଉଁମାନେ ଜଣେ କଠୋର ଅପରାଧୀ ଏବଂ କିଏ ଥରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାହାରୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ, ରାଜପାଲ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଆତା ପତା ଲାପତା" ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୁରଲୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ, ଏହି ପରିମାଣ ୯ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଜେଲ୍ ସମୟରେ, ସୋନୁ ସୁଦ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜପାଲଙ୍କୁ ଏକ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଟୋକନ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ସହିତ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।
